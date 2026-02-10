Hoa hậu, á hậu gói bánh chưng tặng người nghèo

Ý Nhi (phải) từ Australia về nước đón Tết cùng người thân. Ngày 9/2, cô tham gia chương trình Tết hạnh phúc ở TP HCM.
Miss World Vietnam 2023 gói bánh theo hướng dẫn của các nghệ nhân.
Nhiều hoa hậu, á hậu diện áo bà ba đồng điệu tham gia sự kiện.
Á hậu Phương Anh (trái) và Minh Thư trải nghiệm các công đoạn làm nên chiếc bánh.
Dàn sao quây quần những ngày giáp Tết.
Hoa hậu Kiều Duy (trái) gói bánh tét, món ăn quen thuộc của người Tây Nam Bộ - quê hương cô. "Tôi từng xem ông bà, bố mẹ làm bánh vào ngày lễ, Tết nên không gặp khó khăn", người đẹp nói.
Người đẹp Quế Anh, Lê Hoàng Phương, Minh Kiên (từ trái qua) bên thành phẩm sau khoảng 20 phút gói.
Từ phải qua gồm nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Diễm Trang, Tường San, người đẹp Thúy Vi, Hoa hậu Lê Hoàng Phương.
Hoa hậu Lương Thùy Linh ở hậu trường. Tham gia mùa bốn của chương trình, cô cho biết cùng các người đẹp Yến Nhi, Kiều Duy, Bảo Ngọc, Ý Nhi tài trợ chuyến xe về quê cho công nhân, sinh viên.
Các người đẹp cuộc thi Miss World Vietnam 2025.
Sau khi gói bánh, họ dự khai mạc chương trình với chủ đề Tết ấm no - Lan tỏa điều tử tế.
Á hậu Hera Ngọc Hằng khuấy động không khí bằng các ca khúc về mùa xuân.
Tối cùng ngày, họ giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các em nhỏ, người già tại Đại học Công nghệ TP HCM. Á hậu Thu Trà tặng 200 bao lì xì trị giá 100 triệu đồng. Đại diện chương trình cho biết tổng giá trị các phần quà trao tặng trong mùa bốn là 1,3 tỷ đồng, do nhiều sao đóng góp.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp