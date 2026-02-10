Hoa hậu, á hậu gói bánh chưng tặng người nghèo

Hoa hậu Kiều Duy (trái) gói bánh tét, món ăn quen thuộc của người Tây Nam Bộ - quê hương cô. "Tôi từng xem ông bà, bố mẹ làm bánh vào ngày lễ, Tết nên không gặp khó khăn", người đẹp nói.