Hoa hậu, á hậu diễn 'Táo Xuân' cùng nghệ sĩ gạo cội

Đầu tháng 2, êkíp ghi hình chương trình với chủ đề Xuân mới vươn mình, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ, hoa hậu, á hậu, nam vương. Từ phải qua gồm Á hậu Ngọc Hằng, La Ngọc Phương Anh, Hoa hậu Yến Nhi và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long trong một phân cảnh. Các người đẹp vào vai nàng tiên, tham gia buổi chầu cuối năm cùng Ngọc Hoàng.

Họ được đạo diễn Hoàng Nhật Nam tin tưởng, giao vai trong chương trình chào xuân. Hoa hậu Yến Nhi (trái) cho biết hồi hộp khi lần đầu thử sức diễn kịch trên sân khấu lớn.

Á hậu Ngọc Hằng vào vai nàng tiên có tính cách bốc đồng. "Làm việc cùng các cô chú, anh chị tiền bối là cơ hội để tôi học kinh nghiệm", cô nói.

Họ dành nhiều ngày để đọc kịch bản, tập luyện. Tham gia chương trình còn có Trịnh Kim Chi (thứ tư từ trái sang) trong vai Thiên Hậu. Á hậu Phương Anh (phải) nói tiếp xúc nghệ sĩ gạo cội, cô cảm nhận sự gần gũi, được chỉ dạy cách thoại, tung hứng trên sân khấu.

Trailer Táo Xuân 2026

Chương trình lên sóng từ năm 2018 đến nay, được nhiều khán giả lựa chọn để giải trí dịp Tết. Nội dung đưa người xem nhìn lại một năm biến động với những sự kiện nổi bật, được thể hiện qua góc nhìn hài hước, nhân văn. ​​Năm nay, Táo Xuân phát sóng vào tối 29 Tết, tức ngày 16/2 trên Đài truyền hình Vĩnh Long.