Hoa hậu, á hậu catwalk trong đêm nhạc của Hòa Minzy

Hoa hậu Tiểu Vy mở màn với trang phục đính lông vũ, xếp tầng. Nhiều mỹ nhân quy tụ trên sân khấu concert Bắc Bling. Họ catwalk trong tiếng nhạc sôi động của ca khúc Phải ngoan mới được em thích do Hòa Minzy kết hợp rapper Suboi.

Hoa hậu Tiểu Vy mở màn với trang phục đính lông vũ, xếp tầng. Nhiều mỹ nhân quy tụ trên sân khấu concert Bắc Bling. Họ catwalk trong tiếng nhạc sôi động của ca khúc Phải ngoan mới được em thích do Hòa Minzy kết hợp rapper Suboi.

Hoa hậu, á hậu catwalk ở concert của Hòa Minzy

Trước show, mọi thông tin về sự góp mặt của dàn người đẹp được giữ kín. Hòa Minzy thân thiết với họ qua nhiều lần gặp gỡ tại sự kiện, thường tạo ra những bức ảnh đọ chiều cao hút lượt yêu thích lớn.

Khi lên ý tưởng cho đêm nhạc, cô mời mọi người hội tụ, gọi đây là màn diễn bí mật để tặng fan. Video: Tân Cao