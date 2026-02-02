Hoa hậu, á hậu catwalk trong đêm nhạc của Hòa Minzy

Hoa hậu Tiểu Vy mở màn với trang phục đính lông vũ, xếp tầng. Nhiều mỹ nhân quy tụ trên sân khấu concert Bắc Bling. Họ catwalk trong tiếng nhạc sôi động của ca khúc Phải ngoan mới được em thích do Hòa Minzy kết hợp rapper Suboi.
Trước show, mọi thông tin về sự góp mặt của dàn người đẹp được giữ kín. Hòa Minzy thân thiết với họ qua nhiều lần gặp gỡ tại sự kiện, thường tạo ra những bức ảnh đọ chiều cao hút lượt yêu thích lớn.
Khi lên ý tưởng cho đêm nhạc, cô mời mọi người hội tụ, gọi đây là màn diễn bí mật để tặng fan. Video: Tân Cao
Hoa hậu Thanh Thủy chọn trang phục tôn chân dài, đi boots lông.
Hương Giang diễn vedette trong chiếc đầm voan xuyên thấu.
Màn diễn của Hoa hậu Hương Giang.
Cô phối hợp Hòa Minzy trên sân khấu với những điệu nhảy ngẫu hứng.
Á hậu Võ Hoàng Yến bước ra trong tiếng cổ vũ của hơn 7.000 khán giả.
Hoa hậu Ngọc Châu.
Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa.
Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh catwalk với trang phục gắn thêm đôi cánh thiên thần.
Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut, người Thái Lan, trình diễn đầm gắn phụ kiện tua rua.
Các mỹ nhân khuấy động sân khấu. Video: Tân Cao
Dàn sao là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết của Hòa Minzy trong showbiz có mặt ở khán đài để cổ vũ. Từ trái qua gồm Hậu Hoàng, Diệu Nhi, Chi Pu, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh.
Diễn viên Sam (trái) và Thúy Ngân.
Từ trái qua gồm Diệu Nhi, Lê Dương Bảo Lâm, Puka.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp