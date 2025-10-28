Hoa gì nghe tên nhiều người rất sợ?

Câu đố tưởng đơn giản này đang gây 'bão' trên mạng xã hội vì ai nghe cũng bật cười – vừa sợ vừa thích thú.

Trong thế giới những câu đố mẹo Việt Nam, có những câu vừa dí dỏm, vừa khiến người ta phải gãi đầu suy nghĩ. Và mới đây, một câu hỏi nhỏ nhưng gây bão lớn đang khiến dân mạng thi nhau vắt óc: 'Hoa gì nghe tên mà nhiều người rất sợ?'.

Hoa gì nghe tên mà nhiều người rất sợ? Ảnh minh họa.

Nghe qua tưởng chỉ là một câu đố nhẹ nhàng về thiên nhiên, nhưng càng nghĩ lại càng thấy... run run. Vì "hoa" này không phải để ngắm, cũng chẳng để tặng người thương. Ngược lại, chỉ cần nghe tên thôi là nhiều người đã rùng mình rồi!

>> Quốc hoa của Việt Nam là hoa gì?

Điều thú vị nằm ở chỗ: câu đố này không cần bạn học cao hiểu rộng, mà đòi hỏi sự tinh tế trong ngôn ngữ và óc hài hước. Chính cái nét chơi chữ duyên dáng của tiếng Việt đã biến một câu hỏi tưởng đơn giản thành pha "bẻ lái" khiến ai cũng bật cười. Vậy bạn có đủ nhanh trí để đoán ra "loài hoa" khiến ai cũng sợ này không?

>> Xem đáp án

Hi