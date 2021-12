Hóa đơn điện tử an toàn Mifi đạt danh hiệu Chìa khóa vàng 2021

Mifi được chứng nhận "Giải pháp giao dịch điện tử an toàn" từ Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) trong chương trình Chìa khóa vàng.

"Chìa khóa vàng" là chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu. Hoạt động được bắt đầu từ năm 2015 do VNISA tổ chức, với sự tham gia của các doanh nghiệp đầu ngành như Viettel, Bkav, Mobifone,... Chứng nhận "Giải pháp Giao dịch Điện tử An toàn" được trao cho nền tảng đáp ứng các tiêu chí về an toàn, bảo mật dữ liệu do VNISA đặt ra. Để đạt được chứng nhận này, Mifi đã vượt qua những quy trình thẩm định, đánh giá khắt khe từ hội đồng bình chọn.

Từ tháng 11, 6 địa phương trên cả nước gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định đã bắt đầu triển khai và thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử. Trước những băn khoăn về tính bảo mật và an toàn của dữ liệu, đặc biệt trong thời điểm các doanh nghiệp trên cả nước đang rốt ráo triển khai hóa đơn điện tử, Mifi mang đến giải pháp xuất hóa đơn tối ưu về tính an toàn và trải nghiệm cho người dùng.

Giải pháp của Mifi giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp cùng, đảm bảo an toàn chuẩn quốc tế nhờ lưu trữ tại Microsoft Azure với hơn 200 trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Đồng thời, Mifi còn cam kết sẵn sàng chi trả lên đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bị mất dữ liệu hóa đơn.

Vừa qua, Tổng cục Thuế lựa chọn Mifi là đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Với việc kết nối trực tiếp này, doanh nghiệp có thể yên tâm số hóa khi Mifi là đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử chuẩn theo những quy định mới nhất đã được Tổng cục Thuế kiểm duyệt. Hệ thống dữ liệu của Mifi còn được đảm bảo bởi Mắt Bão, doanh nghiệp 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đại diện Mifi khẳng định: "Chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trên cả nước triển khai hóa đơn điện tử. Mifi đã và đang hợp tác với hàng loạt đơn vị cũng như địa phương, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp số hóa nhanh chóng, dễ dàng".

Chỉ trong vòng 2 năm, Mifi đã nhận được nhiều sự công nhận từ Tổng cục Thuế, các giải thưởng lớn nhỏ như Top 15 phần mềm Cục Thuế khuyên dùng, Tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng đầy đủ tiêu chí Thông tư 78 được Tổng cục Thuế công nhận, Đơn vị kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế, Danh hiệu Chìa khóa vàng 2021,...

