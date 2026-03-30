Hoa đỗ quyên bung nở ở Mộc Châu

Vườn nằm tại Chiềng Đi, phường Vân Sơn, ngay cửa ngõ Mộc Châu, thuận tiện cho du khách ghé thăm khi di chuyển theo hướng Hà Nội - Mộc Châu.
Vườn hoa có diện tích khoảng 5.000 m2 do một đơn vị tư nhân đầu tư trồng. Nhiều lối đi rộng nằm giữa vườn, thuận tiện cho khách đi sâu vào luống hoa để chụp ảnh.
Chủ vườn cho biết đỗ quyên thường mọc trong rừng sâu, được nhân giống đưa về trồng để tạo thêm điểm check in mới cho du khách.
Quang Kiên, làm du lịch tại địa phương, cho biết bên cạnh hoa mận, hoa dã quỳ và hoa cải làm nên thương hiệu du lịch Mộc Châu, mùa hoa đỗ quyên bổ sung thêm lựa chọn cho du khách tham quan dịp tháng 3.
"Hiện hoa đang vào lúc nở rộ và đẹp nhất, mỗi ngày có hàng trăm khách đến tham quan", Kiên nói.
Vườn hoa mở cửa cho khách tham quan từ 7h sáng mỗi ngày. Giá vé tham quan 40.000 đồng một người, không giới hạn thời gian trải nghiệm.
Đỗ quyên là dạng cây bụi có tên khoa học là Rhododendron simsii Planch. Cây trưởng thành cao khoảng 2 m, phân cành nhiều, nhánh nhỏ mọc đứng, có vỏ màu xám đen. Hoa đỗ quyên xếp thành tán từ 2 đến 6 đóa ở cành ngọn. Đài hoa dài 4 mm, có 5 thùy, nhiều lông tơ.
Hoa đỗ quyên có nhiều màu sắc như đỏ, hồng, trắng, trong đó đỏ là phổ biến nhất. Mùa hoa thường kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4. Ở Việt Nam, loài cây này phân bố tại một số tỉnh miền núi như Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi.
Trong Đông y, đỗ quyên được sử dụng làm dược liệu với nhiều bộ phận như hoa, lá, rễ và hạt. Hoa thường được thu hái vào mùa xuân, lá vào mùa hè - thu, rễ có thể lấy quanh năm, dùng tươi hoặc phơi khô.
Trên vườn hoa, chủ vườn bố trí các tiểu cảnh như cầu thang, nhà gỗ phục vụ nhu cầu check in của khách trẻ.
Quang Kiên gợi ý du khách nên ghé vườn đỗ quyên giữa tuần để tránh đông người. Để có bức ảnh với hậu cảnh đẹp, khách nên sử dụng ống kính góc rộng, chụp trong khoảng từ trưa đến chiều, khi thời tiết khô ráo, tránh sương mù.
Mộc Châu nằm ở độ cao khoảng 1.000 m, thời tiết Mộc Châu cuối xuân mát mẻ, không quá nóng bức, du khách có thể chọn mặc áo dài hoặc váy trắng, tạo dáng trên nền đỏ của hoa.
Mộc Châu cách trung tâm Hà Nội gần 200 km, mất 4 tiếng di chuyển bằng ôtô. Du khách có thể lựa chọn các tuyến xe khách đi Sơn La từ bến xe Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa, sau đó xuống tại Mộc Châu. Từ đây, du khách có thể thuê xe máy hoặc sử dụng xe ôm bản địa để đến các điểm tham quan trong khu vực.
Tuấn Anh
Ảnh: Quang Kiên