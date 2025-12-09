Giăng 27.000 bóng đèn 'thúc' hoa Tết

Những vườn hoa cúc nhìn từ trên cao. Nghề trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp hình thành 50 năm trước khi một số người lấy giống hoa từ Đà Lạt về trồng. Khi thành công, nhiều hộ học theo và phát triển.
Hiện làng có khoảng 500 hộ trồng hoa cúc. Mỗi hộ thường trồng 500 đến 1.000 chậu, trong những khu vườn 500-2.000 m2 nằm cạnh nhà.
Những vườn hoa cúc nhìn từ trên cao. Nghề trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp hình thành 50 năm trước khi một số người lấy giống hoa từ Đà Lạt về trồng. Khi thành công, nhiều hộ học theo và phát triển.
Hiện làng có khoảng 500 hộ trồng hoa cúc. Mỗi hộ thường trồng 500 đến 1.000 chậu, trong những khu vườn 500-2.000 m2 nằm cạnh nhà.
Anh Đồng, 33 tuổi, ở thôn Hải Môn, chỉnh lại bóng đèn cho ánh sáng tản đều. Anh cho biết các hộ trồng hoa dùng bóng 12W, treo trên trụ tre, kéo dây điện từ nhà ra vườn.
Một vườn rộng 500 m2 lắp khoảng 42 bóng đèn. Với diện tích 30 ha, xã ước tính chủ vườn cần tổng cộng khoảng 27.000 bóng.
Anh Đồng, 33 tuổi, ở thôn Hải Môn, chỉnh lại bóng đèn cho ánh sáng tản đều. Anh cho biết các hộ trồng hoa dùng bóng 12W, treo trên trụ tre, kéo dây điện từ nhà ra vườn.
Một vườn rộng 500 m2 lắp khoảng 42 bóng đèn. Với diện tích 30 ha, xã ước tính chủ vườn cần tổng cộng khoảng 27.000 bóng.
Chủ vườn hoa 500 chậu ven sông, bà Lê Thị Ny, đang tỉa tán để dồn dinh dưỡng vào nụ chính, giúp bông nở to và đều.
Năm nay mưa lạnh kéo dài nhưng Quảng Ngãi không bị lũ lớn nên hoa sinh trưởng tốt, cành lá đẹp. Bà kỳ vọng thời tiết từ nay thuận lợi để hoa đạt chất lượng, bán được giá. Mỗi tháng, gia đình chi khoảng một triệu đồng tiền điện cho sinh hoạt và nuôi hoa.
Chủ vườn hoa 500 chậu ven sông, bà Lê Thị Ny, đang tỉa tán để dồn dinh dưỡng vào nụ chính, giúp bông nở to và đều.
Năm nay mưa lạnh kéo dài nhưng Quảng Ngãi không bị lũ lớn nên hoa sinh trưởng tốt, cành lá đẹp. Bà kỳ vọng thời tiết từ nay thuận lợi để hoa đạt chất lượng, bán được giá. Mỗi tháng, gia đình chi khoảng một triệu đồng tiền điện cho sinh hoạt và nuôi hoa.
Theo các hộ trồng hoa, cúc được xuống giống từ tháng 8. Khi cây khoảng 10 ngày tuổi, chủ vườn bắt đầu bật đèn.
Ánh sáng khiến cây cúc bị “đánh lừa”, chưa ra nụ theo chu kỳ sinh học bình thường mà tập trung phát triển thân, lá, giúp cây cao, tán lớn và đồng đều.
Đến giữa tháng 12, khi thân đã đủ dài, chủ vườn đồng loạt tắt đèn để cây trở lại chu kỳ tự nhiên, phát triển nụ và nở đúng dịp Tết 2026.
Theo các hộ trồng hoa, cúc được xuống giống từ tháng 8. Khi cây khoảng 10 ngày tuổi, chủ vườn bắt đầu bật đèn.
Ánh sáng khiến cây cúc bị “đánh lừa”, chưa ra nụ theo chu kỳ sinh học bình thường mà tập trung phát triển thân, lá, giúp cây cao, tán lớn và đồng đều.
Đến giữa tháng 12, khi thân đã đủ dài, chủ vườn đồng loạt tắt đèn để cây trở lại chu kỳ tự nhiên, phát triển nụ và nở đúng dịp Tết 2026.
Vườn hoa của bà Trần Thị Nhung, 46 tuổi, thôn Đông Mỹ, sáng đèn.
Vườn hoa của bà Trần Thị Nhung, 46 tuổi, thôn Đông Mỹ, sáng đèn.
Ông Lê Văn Lâm, 50 tuổi, cắm thanh tre vót sẵn vào chậu hoa cúc để đỡ khi cây dần cao lớn. Ông Lâm cho biết, cứ mỗi vụ hoa mua khoảng 1.000 thanh tre được các xưởng trong làng vót bằng máy.
Ông Lê Văn Lâm, 50 tuổi, cắm thanh tre vót sẵn vào chậu hoa cúc để đỡ khi cây dần cao lớn. Ông Lâm cho biết, cứ mỗi vụ hoa mua khoảng 1.000 thanh tre được các xưởng trong làng vót bằng máy.
Nhiều mảnh đất quê không có người sinh sống do chủ đất lập nghiệp ở TP HCM, được gửi lại cho người thân trông giữ, trồng hoa cúc Tết.
Nhiều mảnh đất quê không có người sinh sống do chủ đất lập nghiệp ở TP HCM, được gửi lại cho người thân trông giữ, trồng hoa cúc Tết.
Mỗi năm, làng hoa Nghĩa Hiệp sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa đi các tỉnh thành, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.
Đầu năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã công nhận nhãn hiệu Hoa Nghĩa Hiệp. Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng công nhận này.
Mỗi năm, làng hoa Nghĩa Hiệp sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 250.000 chậu hoa đi các tỉnh thành, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.
Đầu năm 2023, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã công nhận nhãn hiệu Hoa Nghĩa Hiệp. Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được cấp bằng công nhận này.
Phạm Linh