Giăng 27.000 bóng đèn 'thúc' hoa Tết

Những vườn hoa cúc nhìn từ trên cao. Nghề trồng hoa cúc ở Nghĩa Hiệp hình thành 50 năm trước khi một số người lấy giống hoa từ Đà Lạt về trồng. Khi thành công, nhiều hộ học theo và phát triển.

Hiện làng có khoảng 500 hộ trồng hoa cúc. Mỗi hộ thường trồng 500 đến 1.000 chậu, trong những khu vườn 500-2.000 m2 nằm cạnh nhà.