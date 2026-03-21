Thứ bảy, 21/3/2026
Thứ bảy, 21/3/2026, 12:37 (GMT+7)

Hoa chuông nở vàng rực góc phố Vũng Tàu

Hoa chuông nở vàng rực góc phố Vũng Tàu

TP HCMHàng hoa chuông trồng hai bên đường Trần Quý Cáp, phường Vũng Tàu nở vàng rực, tạo nên cảnh sắc cuốn hút người dân và du khách giữa tháng 3.

Hàng hoa chuông trải dài gần 500 m dọc hai bên đường Trần Quý Cáp, phường Vũng Tàu. Những cây cao hơn 3 m đồng loạt bung nở sắc vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh cuốn hút khách ghé thăm trong 10 ngày qua.

Hoa được trồng dày ở khuôn viên khách sạn cạnh đường Trần Quý Cáp.

Chuông vàng, còn gọi là phong linh, tên khoa học Tabebuia argentea, có nguồn gốc Nam Mỹ, phổ biến tại rừng Amazon. Hoa có hai màu tím và vàng, thường nở rộ trong khoảng 2–3 tuần.

Nhiều người chọn áo dài tạo dáng bên đường hoa.

Nhiều khách nước ngoài cũng tìm đến thưởng ngoạn cảnh sắc trên con đường.

Nhóm khách trung niên thuê xích lô, mặc đồng phục, chụp ảnh dưới hàng cây.

Trường Hà

