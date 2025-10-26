Hóa chất Đức Giang gửi nửa tỷ USD ở ngân hàng

Hóa chất Đức Giang đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi đạt 13.100 tỷ đồng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng nguồn vốn.

Thông tin trên được tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố trong báo cáo tài chính quý III năm nay. Tính đến ngày 30/9, số tiền gửi và tiền mặt công ty này đã tăng 22% so với hồi đầu năm, chiếm 67% tổng tài sản. Nhờ khoản tiền này, doanh nghiệp thu về 447 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương nhận bình quân 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Tại phiên họp thường niên năm nay, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hóa chất Đức Giang cho biết công ty luôn duy trì chính sách gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, thay vì đầu tư vào các lĩnh vực khác như chứng khoán, bất động sản, tài sản mã hóa... "Chúng tôi muốn trữ tiền để chờ đầu tư vào quả đấm thép mới, liên quan đến ngành hóa chất", ông Huyền khẳng định.

Hóa chất Đức Giang được thành lập vào năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa vào năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng trong ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH...

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 2.816 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính cải thiện, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 751 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 8.521 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng của Hóa chất Đức Giang đạt 2.403 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng đã tăng 61% so với đầu năm, lên 3.413 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức tăng đột biến 127%, ở mức 1.960 tỷ đồng.

Trọng Hiếu