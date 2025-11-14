Hóa chất Đức Giang được duyệt làm dự án nhà ở 4.500 tỷ tại Hà Nội

Bất động sản Đức Giang, công ty con của Hóa chất Đức Giang, sẽ triển khai dự án bất động sản tổng vốn 4.500 tỷ đồng tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội vào quý IV.

Thông tin trên được tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố ngày 13/10. Theo đó, Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang được UBND TP Hà Nội chấp thuận đầu tư tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18, ngõ 44, phường Việt Hưng.

Dự án có diện tích 47.470 m2, hạng mục chính gồm 60 căn nhà ở liền kề cao 5 tầng; hai tòa chung cư cao 25 tầng với 880 căn hộ. Ngoài ra, tổ hợp này còn có trường học rộng 1,1 ha và công trình công cộng với chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao. Tiến độ thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2030 và chia thành 3 phân kỳ.

Hình ảnh tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang tại số 18, ngõ 44, phường Việt Hưng. Ảnh: DGC

Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang là công ty con do tập đoàn Hóa chất Đức Giang nắm 100% vốn. Tại phiên họp thường niên năm nay, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch tập đoàn này, cho biết đã chờ đợi 5 năm để được cấp phép triển khai dự án, thậm chí đã có phê duyệt quy hoạch 1/500.

Chủ tịch này cũng chia sẻ giá bán dự kiến là 40 triệu đồng một m2 nhà chung cư và 100 triệu đồng một m2 nhà liền kề. Dự án này có thể đóng góp khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu, 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho tập đoàn mẹ.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hóa chất Đức Giang nói "không hào hứng" với việc làm bất động sản. Công ty làm vì đã có sẵn đất từ trước, không phải vì muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

Ngoài việc thực hiện dự án tại phường Việt Hưng, ông Đào Hữu Huyền cho biết Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (đơn vị trực thuộc Hóa chất Đức Giang) cũng lên kế hoạch xây dự án nhà chung cư và liền kề rộng khoảng 3ha tại Hải Phòng. Tuy nhiên, dự án này nhằm phục vụ chỗ ở cho cán bộ công nhân viên.

Hóa chất Đức Giang thành lập năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng trong ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH...

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 2.816 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính cải thiện, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt giảm. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ là 751 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Trọng Hiếu