Hoa cải nhuộm vàng các cánh đồng ở Mộc Châu

Mộc Châu nằm ở độ cao khoảng 1.000 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, được xem như điểm đến hấp dẫn của miền Bắc. Vào thời điểm cuối đông, đầu xuân, cao nguyên hấp dẫn du khách khi nhiều loài hoa đồng loạt khoe sắc.

Bên cạnh hoa đào, hoa mận, mùa hoa cải cũng là trải nghiệm được nhiều người lựa chọn, chụp ảnh Tết sớm khi ghé thăm Mộc Châu.

Trong ảnh là vườn hoa cải tại Lõi Tươi Farm, thuộc phường Vân Sơn, cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km.