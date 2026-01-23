Hoa cải nhuộm vàng các cánh đồng ở Mộc Châu

Mộc Châu nằm ở độ cao khoảng 1.000 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, được xem như điểm đến hấp dẫn của miền Bắc. Vào thời điểm cuối đông, đầu xuân, cao nguyên hấp dẫn du khách khi nhiều loài hoa đồng loạt khoe sắc.
Bên cạnh hoa đào, hoa mận, mùa hoa cải cũng là trải nghiệm được nhiều người lựa chọn, chụp ảnh Tết sớm khi ghé thăm Mộc Châu.
Trong ảnh là vườn hoa cải tại Lõi Tươi Farm, thuộc phường Vân Sơn, cách trung tâm thị trấn khoảng 8 km.
Quang Kiên, làm du lịch tại địa phương, cho biết trước đây người dân Mộc Châu trồng cải để lấy lá, hạt để ép dầu và chăn nuôi bò sữa. Về sau, những cánh đồng cải với sắc vàng rực rỡ trở thành điểm du lịch. Nhiều nhà vườn ở Mộc Châu trồng cải và thu phí du khách.
Theo đại diện nông trại, cải được trồng trên đồi rộng hơn 10 ha, gối vụ để đảm bảo nở liên tục đến Tết âm lịch, phục vụ khách vui chơi. Mỗi đợt hoa kéo dài khoảng hai tuần, sau đó tàn dần và chuyển sang giai đoạn kết trái.
Chủ vườn cho biết hai năm nay vườn trồng thử nghiệm giống cải Nhật Bản cánh to, màu vàng rực, cây cao quá đầu gối. Nhờ thổ nhưỡng tốt nên hoa nở đều và đẹp.
Nông trại mở cửa cho khách tham quan từ 7h sáng mỗi ngày. Giá vé tham quan là 40.000 đồng một người, không giới hạn thời gian trải nghiệm.
Thời tiết Mộc Châu đầu tháng 1 từ 8-16 độ C, trời khô ráo, nắng ấm, di chuyển thuận tiện. Đại diện nông trại cho biết mỗi tuần đón hàng nghìn lượt khách địa phương đến tham quan.
"Không gian thoáng rộng, không khí trong lành, tạo cảm giác vô cùng bình yên và thư thái dịp cuối năm", Nguyễn Hà Phương, 29 tuổi, ở Mộc Châu, nói.
Phương ghé vườn cải hôm 17/1 cho biết du khách nên liên hệ chủ vườn để hỏi tình hình hoa nở trước khi đến, kết hợp tham quan các cánh đồng cải ở khu vực lân cận.
Trên cánh đồng, chủ vườn bố trí các tiểu cảnh như gấu rơm cao gần 5 m, phục vụ nhu cầu check in của khách trẻ. Ngoài ra, khách có thể tham gia hái dâu hữu cơ, tham quan trang trại bò sữa. Ảnh: Hoàng Dưỡng
Nhiều lối đi rộng nằm giữa cánh đồng, thuận tiện cho khách đi sâu vào luống hoa để chụp ảnh.
Quang Kiên gợi ý du khách nên ghé vườn cải giữa tuần để tránh đông người. Để có bức ảnh với hậu cảnh đẹp, khách nên sử dụng ống kính góc rộng và chụp từ trưa đến chiều, khi thời tiết khô ráo, tránh sương mù.
Cách cánh đồng cải vàng khoảng 5 km, du khách có thể ghé thăm vườn cải trắng tại phường Thảo Nguyên. Vé vào cổng 30.000 đồng mỗi người.
Mộc Châu cách trung tâm Hà Nội gần 200 km, mất 4 tiếng di chuyển bằng ôtô. Du khách có thể lựa chọn các tuyến xe khách đi Sơn La từ bến xe Mỹ Đình hoặc Yên Nghĩa, sau đó xuống tại Mộc Châu. Từ đây, du khách có thể thuê xe máy hoặc sử dụng xe ôm bản địa để đến các điểm tham quan trong khu vực.
Tuấn Anh
Ảnh: Quang Kiên