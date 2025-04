Hòa Bình kiểm tra 305 hồ sơ của công ty sữa giả

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đang kiểm tra các hồ sơ liên quan đến 305 sản phẩm do 4 công ty sữa giả đã đăng ký tự công bố tại địa phương này.

Ngày 22/4, đại diện Sở Y tế cho biết, trong ba năm qua, 4 chi nhánh của các doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ đăng ký công bố và tự công bố tổng cộng 305 sản phẩm.

Cụ thể, hai chi nhánh đặt tại số 335 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, TP Hòa Bình thuộc Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma; hai chi nhánh còn lại của Công ty CP Dược quốc tế Big Four Pharma và Công ty CP Dinh dưỡng y học BFF đặt tại số 10 khu liền kề Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình.

Bên cạnh việc kiểm tra tại các doanh nghiệp, Sở Y tế cũng phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, rà soát hồ sơ, tài liệu, đồng thời đánh giá việc tuân thủ các quy định về công bố sản phẩm và quá trình hậu kiểm đối với các sản phẩm sữa nói trên.

Giới chức tỉnh này cho biết các công ty chỉ thực hiện thủ tục công bố tại địa phương, trong khi hoạt động sản xuất và tiêu thụ diễn ra tại nơi khác, khiến việc hậu kiểm gặp nhiều khó khăn.

Bộ Y tế cho biết đã phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cho địa phương theo Nghị định 15/2018. Hiện 96% thực phẩm do doanh nghiệp tự công bố tại các cơ quan địa phương và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm, phù hợp xu hướng quốc tế.

Sau khi công bố, việc hậu kiểm được thực hiện theo kế hoạch, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Cơ quan chức năng chỉ kiểm tra các chỉ tiêu doanh nghiệp đã công bố, chủ yếu kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm nghiệm sữa tốn kém, nếu không phát hiện sai phạm, cơ quan kiểm tra phải trả phí; ngược lại, doanh nghiệp chịu phí nếu bị phát hiện vi phạm.

Một hộp sữa bị công an xác định là giả trong vụ án. Ảnh: VTV

Hôm 12/4, Bộ Công an thông tin triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Theo quy định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố đủ căn cứ xác định là hàng giả. Từ hai doanh nghiệp chính là Rance Pharma và Hacofood Group, nhóm này đã lập thêm 9 công ty để sản xuất, phân phối sữa bột giả. Đường dây sản xuất sữa giả này có hệ sinh thái phủ cả nước.

Kết quả kiểm tra của Bộ Y tế cho thấy các nhãn hiệu sữa giả trên được doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng theo hình thức "tự công bố" tại Chi cục An toàn Thực phẩm địa phương. Trong đó, khoảng 10% được công bố tại Hà Nội. Số còn lại công bố tại Hòa Bình, Vĩnh Phúc và một số tỉnh thành khác.

Thúy Quỳnh