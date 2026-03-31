Hoa anh đào nhuộm hồng các tuyến đường ở Tokyo

Từ giữa tháng 3, hoa anh đào Nhật Bản trổ bông, hoa nở dần theo hướng từ phía nam lên bắc. Tại Tokyo, thuộc vùng Kanto miền Trung Nhật Bản, sắc hoa đã bao phủ khắp công viên trung tâm và dọc những con hào cổ kính, đánh dấu thời điểm vàng để người dân thủ đô tận hưởng lễ hội Hanami truyền thống. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân ngắm nhìn những vòm hoa anh đào bung nở trên đường phố Tokyo, ngày 28/3. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Tại công viên Yoyogi, Tokyo, ngày 29/3, dòng người đổ về tham quan, ngắm hoa. Nằm sát khu phố thời trang Harajuku, công viên Yoyogi là điểm thưởng lãm hoa anh đào được giới trẻ yêu thích tại Tokyo. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Du khách check in bên hoa anh đào tại công viên Yoyogi. Theo JNTO, Yoyogi là một trong những công viên lớn nhất Tokyo với khoảng 600-700 gốc anh đào và là tâm điểm của văn hóa Hanami. Hoạt động quây quần ăn uống, trò chuyện với người thân, bạn bè dưới tán cây anh đào trong công viên hoặc bên bờ sông được người Nhật gọi là Hanakimi. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân, du khách trải bạt ngắm hoa anh đào tại công viênYoyogi ngày 29/3. Người Nhật quan niệm cánh hoa rơi vào chén rượu là dấu hiệu của sự may mắn.
Hanami bắt nguồn từ phong tục chào đón Thần Ruộng đồng của nông dân Nhật Bản. Sau mùa đông dài ở trên núi, hoa anh đào nở cũng là lúc Thần trở lại cánh đồng. Người dân tổ chức Hanami để nghênh đón Thần với ước nguyện về mùa màng bội thu. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Dòng người ngắm hoa tại công viên Ueno, Tokyo. Nằm tại trung tâm thủ đô, Ueno không chỉ là một công viên mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nhật Bản, mở cửa cho công chúng vào năm 1873.
Những cây hoa anh đào đầu tiên ở Ueno được trồng bởi Tokugawa Iemitsu (1604-1651), vị tướng quân thứ ba của Mạc phủ Tokugawa. Hằng năm vào mùa hoa anh đào, công viên Ueno thu hút hơn hai triệu người đến tham quan. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Dòng người bách bộ dưới hàng hoa anh đào nở rộ tại Yokohama, thành phố phía nam Tokyo, hôm 29/3.
Nằm cách trung tâm Tokyo tối đa một giờ di chuyển bằng tàu (tuyến JR hoặc đường sắt tư nhân), thành phố Yokohama là địa điểm ngắm hoa anh đào quan trọng tại khu vực Kanto. Ảnh: Shuji Kajiyama/AP
Du khách chèo ván đứng trên sông Ooka, Yokohama, dưới tán hoa anh đào khoe sắc. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Dòng người ngắm hoa anh đào nở rộ tại khu vực vườn phía Đông (East Garden), thuộc vườn Hoàng cung Tokyo.
Khác với không khí náo nhiệt ở các công viên công cộng, hoa anh đào tại Hoàng cung thường được trồng xen kẽ bên những bức tường thành bằng đá cổ kính và các hào nước sâu. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Du khách chèo thuyền dưới những tán hoa anh đào tại hào nước Chidorigafuchi bao quanh Hoàng cung Tokyo. Nằm sát hào nước bao quanh Hoàng cung, lối đi Chidorigafuchi là một trong những điểm tập trung hoa anh đào lớn nhất thủ đô, với đường hầm hoa dài 700 m, được hình thành từ hàng trăm gốc anh đào nở rộ mỗi dịp xuân về. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Mai Phương (Theo AP, AFP)