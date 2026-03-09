Hoa anh đào Nhật Bản nở sớm

Hoa anh đào Nhật Bản dự kiến nở ở nhiều nơi từ tuần thứ ba của tháng 3, sớm hơn so với trung bình hằng năm.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày 7/3, thời điểm hoa anh đào ở Tokyo bung nở dự kiến vào 18/3, sớm hơn ba ngày so với dự báo trước đó. Sau Tokyo sẽ là Kochi, phía nam đảo Shikoku, vào 19/3.

Điểm ngắm hoa anh đào gần núi Phú Sĩ nổi tiếng. Ảnh: Sakuraco

Ngoài Tokyo còn có các vùng như Nagoya và Shizuoka hoa anh đào sẽ nở khoảng 20/3, các khu vực phía tây của Tokyo, hoa nở rộ vào cuối tháng 3. Càng lên phía bắc Nhật Bản như Sendai, Sapporo, thời gian hoa anh đào nở chậm hơn, khoảng tháng 4. Những mốc dự báo này được đánh giá sớm so với các năm trước.

Thời điểm dự báo hoa nở được đẩy sớm hơn do tuần qua thời tiết tại Nhật Bản ấm hơn, giúp nụ hoa phát triển. Dự báo cho thấy tuần tới thời tiết quang đãng và nhiều nắng, khiến nụ hoa phát triển nhanh.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và trang Weathernews thường công bố dự báo mùa hoa anh đào vào đầu năm, sau đó liên tục cập nhật dựa trên diễn biến thời tiết, giúp khách du lịch sắp xếp kế hoạch đến Nhật Bản ngắm hoa chính xác nhất.

Lịch nở hoa chi tiết của một số tỉnh thành ở Nhật Bản năm 2026. Nguồn: JNTO

Nhật Bản có tới hàng trăm giống hoa anh đào, trong đó phổ biến nhất là Somei-Yoshino và Shidare-zakura. Trong khi Somei-Yoshino màu trắng phớt hồng, bông to, Shidare-zakura lại rủ cành, thường thấy trong các công viên và dọc bờ sông.

Năm nay, chính quyền thành phố Fujiyoshida, gần núi Phú Sĩ, miền Trung Nhật Bản, thông báo không tổ chức lễ hội hoa anh đào tại công viên Arakurayama Sengen do lo ngại du khách gây rối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây là một trong những điểm ngắm hoa gần núi Phú Sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Mùa hoa anh đào là một trong những thời điểm Nhật Bản thu hút đông khách du lịch nhất, trong đó có khách Việt.

Các đơn vị lữ hành tại Việt Nam đều chốt tour đến Nhật Bản cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Tour phổ biến thường là Osaka - Kytoto - Toyohashi - núi Phú Sĩ - Tokyo 6 ngày 5 đêm, giá dao động từ 40 triệu đồng một người.

Tâm Anh (theo Soranews24, JNTO)