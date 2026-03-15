Hoa anh đào Hàn Quốc nở sớm

Hàn QuốcDự báo mùa hoa anh đào tại Hàn Quốc năm nay sẽ nở từ ngày 25/3 ở đảo Jeju và 3/4 ở thủ đô Seoul, sớm hơn khoảng 5 ngày so với mọi năm.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) thông báo lịch hoa anh đào nở năm 2026 trên toàn quốc. Lịch được cung cấp hằng năm nhằm tạo điều kiện cho du khách chọn thời điểm đẹp nhất để đến Hàn Quốc. Ngày chính xác và độ rộ nở còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết thực tế và sẽ được cập nhật thường xuyên.

Lễ hội hoa anh đào Jinhae tại tỉnh Gyeongsangnam-do, một trong những lễ hội hoa lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: Envato

Theo đó, hoa sẽ nở sớm ở miền Nam, rồi ngược dần lên phía bắc sau vài ngày. Muốn ngắm hoa anh đào ở Hàn Quốc, du khách chú ý tới các địa điểm nở sớm như đảo Jeju và Busan (khoảng ngày 25/3).

Các khu vực miền Trung như Daejon và Jeonju hoa nở từ 28 đến 31/3, với điểm nhấn là làng cổ Jeonju Hanok, nơi du khách có thể vừa ngắm hoa vừa trải nghiệm văn hóa truyền thống. Ở phía đông, Gangneung có mùa hoa kéo dài đến khoảng 8/4, lý tưởng để kết hợp ngắm hoa và khám phá những bãi biển đẹp hay thử món gà hầm sâm đặc sản.

Mùa hoa ở thủ đô Seoul sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 3/4.

Ngoài hoa anh đào, mùa xuân Hàn Quốc còn được tô điểm bởi sắc vàng của hoa mai mỹ (Gaenari), sắc tím của hoa đỗ quyên, sắc đỏ của hoa mai mơ. Một số lễ hội hoa xuân lớn mà du khách có thể lên kế hoạch ghé thăm khi du lịch Hàn Quốc là lễ hội hoa anh đào Jinhae, lễ hội hoa đỗ quyên Goryeosan, Biseulsan.

Lịch dự kiến mùa hoa anh đào tại các vùng ở Hàn Quốc 2026. Ảnh: KTO

Theo khảo sát, một số hãng hàng không giai đoạn cuối tháng 3, đầu tháng 4 có giá vé khứ hồi từ Hà Nội và TP HCM khoảng 12-14 triệu đồng (Vietnam Airlines), hoặc từ 10-12 triệu đồng (Vietjet Air), 13-15 triệu đồng (Korea Air).

Mùa hoa anh đào (mùa xuân) và mùa lá vàng lá đỏ (mùa thu) thu hút nhiều khách Việt đến Hàn Quốc, theo các công ty lữ hành. Các tour phổ biến từ Hà Nội và TP HCM trong 5 ngày có giá từ 16 triệu đồng, hành trình đa dạng như Seoul - Nami - Everland. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa anh đào tại công viên Yeouido, đảo Nami và trải nghiệm vui chơi tại Everland. Tour Seoul - Busan - Gyeongju nổi tiếng với lễ hội hoa anh đào Jinhae. Tour Seoul - Jeju dành cho khách yêu thiên nhiên. Các tour đều có lịch khởi hành từ cuối tháng 3 và tháng 4.

Tâm Anh