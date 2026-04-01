Hoa anh đào bung nở ở Washington

Những ngày cuối tháng 3, hoa anh đào đang đồng loạt nở rực rỡ khắp thế giới, trong đó có thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Khung cảnh quanh hồ nhân tạo Tidal Basin ngập tràn sắc hồng, trắng và dòng người đổ về tận hưởng không khí mùa xuân.
Thời điểm mùa hoa anh đào ở Washington, D.C. nở thay đổi mỗi năm và chịu ảnh hưởng lớn từ nhiệt độ trong những tuần và tháng trước đó.
Nhiều năm nay, công viên National Mall và hồ nhân tạo Tidal Basin ở trung tâm Washington, cách Nhà Trắng khoảng 4 km, luôn là điểm đến hút khách vào mùa xuân nhờ hàng nghìn cây hoa anh đào cổ thụ bung nở.
Gần 4.000 cây anh đào ở khu vực công viên National Mall và hồ Tidal Basin (ảnh) là quà của Chính phủ Nhật Bản tặng nước Mỹ vào năm 1912. Hồ Tidal Basin có không gian thoáng rộng, nhìn thẳng ra đài tưởng niệm Washington. Hoa anh đào được trồng xung quanh hồ.
Những lá cờ Mỹ tung bay gần những hàng cây anh đào đang nở rộ trên National Mall, cuối tuần trước.
Tại khu vực hồ Tidal Basin còn có một tháp đá có kiến trúc chùa Nhật Bản. Tháp đá cũng là món quà từ Nhật Bản, trao tặng cùng những cây hoa anh đào hơn 100 năm trước.
Đây là khu vực thường diễn ra các hoạt động chính của lễ hội hoa anh đào hàng năm ở Washington. Trên ảnh là quang cảnh tháp đá được chụp vào ngày 30/3.
Năm nay, hoa nở sớm hơn mọi năm gần 10 ngày. Lễ hội hoa diễn ra từ 20/3 đến 12/4.
Cận cảnh những bông hoa anh đào Yoshino được chụp vào ngày 30/3, bốn ngày sau khi hoa nở đạt đỉnh, đã xuất hiện lá xanh, một số cây đã bắt đầu rụng cánh. Hoa có thể tàn dần vào tuần thứ hai tháng 4, tùy điều kiện thời tiết. Nếu có mưa lớn hoặc gió mạnh, hoa rụng sớm hơn.
Mùa hoa anh đào là dịp để nhiều cô dâu chú rể chọn chụp ảnh cưới.
Quanh hồ nhiều gốc anh đào cổ thụ có cành rủ xuống mặt hồ. Năm ngoái, hồ được sữa chữa lại phần bờ kè khiến một số cây bị đốn hạ. Nhiều năm qua, bờ kè không đảm bảo khiến nước tràn vào lối đi, đe dọa đến hệ thống cây xanh.
Nhật Bản đã cam kết tặng thêm những cây mới thay thế. Năm nay, dự kiến việc bổ sung cây hoa sẽ được hoàn thành, đúng dịp kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.
Một vài tuyến đường bên ngoài khu vực công viên National Mall và hồ Tidal Basin cũng hoa anh đào. Trên ảnh là khung cảnh tại công viên Senate, trong khuôn viên Điện Capitol, cách hai địa điểm trên khoảng 1 km.
Tâm Anh
Ảnh: Reuters, David Coleman