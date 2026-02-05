Hồ Xuân Hương xuống cấp, dự kiến chi 100 tỷ đồng tu bổ

Lâm ĐồngKè, taluy và cống xả đáy di tích danh thắng hồ Xuân Hương (Đà Lạt) bị hư hỏng, sụt lún, địa phương dự kiến chi khoảng 100 tỷ đồng để sửa chữa, tu bổ.

Nội dung được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nêu trong công văn ngày 4/2 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị xác nhận tình trạng xuống cấp của hồ Xuân Hương làm cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tu bổ, phục hồi di tích.

Hồ Xuân Hương được hình thành từ năm 1919, khi chính quyền Pháp xây đập ngăn suối Cam Ly tạo hồ nhân tạo tại trung tâm Đà Lạt. Sau nhiều lần thay đổi và sự cố vỡ đập, đập Ông Đạo bằng đá được xây dựng giai đoạn 1934-1935 và tồn tại đến nay. Hồ được công nhận là di tích danh thắng quốc gia năm 1988, rộng khoảng 25 ha, là điểm nhấn cảnh quan và du lịch của thành phố.

Bờ kè hồ Xuân Hương đoạn cầu sắt giáp hồ lắng số 1 bị hư hỏng. Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, toàn bộ hệ thống kè bảo vệ hồ dài hơn 6 km, được xây dựng từ năm 1998 bằng đá dạng tường đứng và bêtông cốt thép. Dù đã nhiều lần gia cố, sửa chữa, song mưa lũ cực đoan trong những năm gần đây khiến kè và taluy dọc bờ hồ tiếp tục hư hỏng, sụt lún.

Phần đỉnh kè bằng gạch bêtông lỗ tại nhiều vị trí bị lún, hở hàm ếch, sập mái nghiêng. Khu vực trước Quảng trường Lâm Viên xuất hiện tình trạng kè bị xô nghiêng, tạo rãnh nứt kéo dài sát lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngoài ra, cống xả đáy đường kính 1.000 mm tại cụm đầu mối cầu Ông Đạo hiện không hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng điều tiết mực nước trong hồ.

Một góc hồ Xuân Hương và đồi Cù. Ảnh: Khánh Hương

Trước thực trạng trên, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sửa chữa, nâng cấp tổng thể hệ thống kè, mái taluy và hạ tầng cảnh quan quanh hồ Xuân Hương. Phương án đề xuất sử dụng kết cấu bêtông cốt thép mái nghiêng, bề rộng mặt kè 1,3 m, gia cố đồng bộ từ đỉnh đến chân kè.

Dự án cũng sẽ khôi phục hoạt động cống xả đáy, sửa chữa hoặc thay thế thiết bị đóng mở để bảo đảm điều tiết mực nước an toàn trong mùa mưa, mùa khô.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đánh giá các phương án này sẽ giúp xử lý triệt để tình trạng xuống cấp toàn bộ hệ thống kè, phục hồi chức năng điều tiết nước, cải thiện môi trường và nâng cao giá trị cảnh quan của di tích danh thắng quốc gia.

Trường Hà - Khánh Hương