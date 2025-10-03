Hồ Văn Cường: 'Tôi mua được nhà như mơ ước'

Hồ Văn Cường, 22 tuổi, cho biết mua được nhà tại TP HCM để ổn định cuộc sống cùng bố mẹ, sau gần 10 năm hoạt động âm nhạc.

Ở buổi họp báo giới thiệu nhạc hội Hương sắc giai nhân của ca sĩ Như Quỳnh chiều 3/10 tại TP HCM, ca sĩ Hồ Văn Cường lần đầu nói về cuộc sống riêng: "Ước mơ có nơi ở ổn định đã thành hiện thực. Giờ tôi không quá nhiều áp lực về kinh tế hay lo nghĩ nhiều".

Hồ Văn Cường là một trong những gương mặt khách mời của chương trình sẽ diễn ra tháng 12 tại nhà hát Hòa Bình. Anh cho biết ngoài show của ca sĩ Như Quỳnh, anh hạn chế đi hát, tập trung cho việc học hành, chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

Hồ Văn Cường bên ca sĩ Như Quỳnh (phải). Ảnh: Hoàng Dung

Ca sĩ vốn là trụ cột trong nhà, hỗ trợ cho ba người con của chị gái ăn học. Những năm qua, gia đình Hồ Văn Cường sống chung trong một căn hộ thuê ở phường Gò Vấp. Bố anh làm bảo vệ chung cư, còn mẹ chỉ ở nhà chăm cháu. Theo ca sĩ, công việc của bố ổn định nên có thể tự lo phí sinh hoạt gia đình, đỡ đần anh một phần nào. Thù lao đi hát của anh dùng để lo việc học cho các cháu, đầu tư ra sản phẩm.

Ở tuổi 22, Hồ Văn Cường nói có sự trưởng thành trong quan niệm sống và suy nghĩ. Anh học cách đối diện với những khen chê dư luận để rút kinh nghiệm cho bản thân, không còn e dè hay trốn tránh. Ca sĩ dự kiến sau lấy bằng cử nhân ngành marketing, anh tiếp tục ca hát và đầu tư về hình ảnh. Anh đang niềng răng, tập gym, giữ thể lực.

Giọng ca gen Z thấy may mắn khi có những đàn anh, đàn chị yêu thương, tạo điều kiện cho anh phát triển âm nhạc. Fan club của anh, có tên Xanh Đọt Chuối, ủng hộ anh ở các show diễn. "Tôi muốn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân, không phụ lòng yêu mến của mọi người", ca sĩ cho biết.

MV "Liên khúc mưa" - Hồ Văn Cường MV lời ca khúc "Liên khúc mưa" - Hồ Văn Cương, phát hồi tháng 8. Video: Nhân vật cung cấp

Hồ Văn Cường gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids năm 2016. Sau khi đoạt quán quân, ca sĩ rời quê nhà ở Tiền Giang lên TP HCM sinh sống. Dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình. Album Về miền Tây - ra mắt năm 2017 - gây tiếng vang với các nhạc phẩm Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông (Bắc Sơn), Anh Ba Khía (Sơn Hạ). Sau khi Phi Nhung qua đời trong đại dịch năm 2021, Hồ Văn Cường nghỉ hát một thời gian rồi trở lại với vai trò ca sĩ độc lập.

Hồ Văn Cường hát 'Còn thương rau đắng mọc sau hè' Hồ Văn Cường hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bắc Sơn) ở Vietnam Idol Kids 2016. Video: VTV

Hoàng Dung