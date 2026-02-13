TP HCMHồ Văn Cường và nghệ sĩ Hữu Quốc hát tân cổ giao duyên ở chương trình "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa​​", tối 12/2.

Màn kết hợp của Hồ Văn Cường, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ opera Hàn Quốc Cho Hae Ryong là một trong những điểm nhấn của chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ mừng Tết Bính Ngọ. Họ thể hiện liên khúc Arirang (Shaun - Jenesis) - Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận) với sự hỗ trợ của vũ đoàn Phương Việt.

Hồ Văn Cường trong chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Văn Cường khiến khán giả ngạc nhiên khi hát ca cổ mượt mà bên nghệ sĩ gạo cội. Anh cho biết được Hữu Quốc hướng dẫn chi tiết cách ngân, rung "tròn vành rõ chữ" và tập luyện hai ngày trước khi biểu diễn. Ca sĩ từng được mẹ nuôi - ca sĩ Phi Nhung - dạy học ca cổ.

Hồ Văn Cường hát tân cổ giao duyên Tiết mục "Arirang - Việt Nam quê hương tôi". Video: HTV1

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tham gia như: Bạch Tuyết, Thanh Ngân, Tấn Giao, Lê Tứ. NSND Bạch Tuyết biểu diễn tân cổ Tình thắm duyên quê. NSƯT Vân Khánh, Thanh Tuyết, Ngọc Đặng, Thanh Mai, Hà Thu, Minh Đức, Ngọc Đợi và ban nhạc đờn ca tài tử TP HCM kết hợp trong hoạt cảnh Mạch nguồn âm nhạc. Hầu hết tiết mục trong show được dàn dựng nhằm gợi nhớ ký ức Tết với cảnh trí ghe bầu chở hoa xuân - nét văn hóa, du lịch đặc sắc của người Nam Bộ.

Chương trình thuộc Lễ hội hoa xuân Trên bến dưới thuyền 2026 do UBND phường Phú Định (TP HCM) phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Hồ Văn Cường 23 tuổi, gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol Kids năm 2016. Sau khi đoạt quán quân, ca sĩ rời quê nhà ở Tiền Giang lên TP HCM sinh sống. Dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình. Album Về miền Tây - ra mắt năm 2017 - gây tiếng vang với các nhạc phẩm Còn thương rau đắng mọc sau hè, Sa mưa giông (Bắc Sơn), Anh Ba Khía (Sơn Hạ). Sau khi Phi Nhung qua đời trong đại dịch năm 2021, Hồ Văn Cường nghỉ hát một thời gian rồi trở lại với vai trò ca sĩ độc lập.

NSND Hữu Quốc 52 tuổi, quê TP HCM. Năm 1991, anh tốt nghiệp loại giỏi Trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. 19 tuổi, nghệ sĩ gây chú ý khi thế vai kép lão của NSƯT Phương Quang. Năm 2002, lần đầu anh tham gia lĩnh vực kịch nói tại Sân khấu kịch Minh Nhí - Quốc Thảo.

Hoàng Dung