'Hố tử thần' xuất hiện trên dường huyết mạch TP HCM

Sau nhiều ngày mưa lớn, mặt đường ĐT 743A (nối quốc lộ 13 với 1K) qua phường Tân Đông Hiệp bị sụp, tạo "hố tử thần" sâu khoảng 2,5 m.

Trưa 8/11, một mảng nhựa đường trên tuyến ĐT 742 bất ngờ bong rã, rơi xuống làm lộ hố rộng khoảng 1 m, phía dưới là cống thoát nước. Người dân đã dùng cành cây, vật dụng cảnh báo phương tiện; thời điểm xảy ra không có xe nào gặp nạn.

Hố tử thần rộng khoảng 1 m sâu chừng 2,5 m trên đường ĐT 743. Ảnh: Thái Hà

Người dân cho biết khu vực này nhiều ngày qua mưa lớn, có đoạn ngập. Đây là lần đầu họ chứng kiến sụt lún như vậy.

ĐT 743A dài khoảng 27 km, rộng 15 m, là tuyến đường tỉnh quan trọng kết nối các khu công nghiệp và đô thị tại Bình Dương, đặc biệt các đô thị Thuận An, Dĩ An cũ... với Đồng Nai và trung tâm TP HCM.

Người dân đặt cảnh báo khi vừa phát hiện mặt đường bị sụt lún. Ảnh: Thái Hà

Cơ quan chức năng đang phong tỏa, xác định nguyên nhân và khắc phục.

Phước Tuấn