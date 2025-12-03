Hố tử thần nuốt 2 ôtô giữa trung tâm Đà Nẵng

Một đoạn đường Nguyễn Công Trứ gần sông Hàn bất ngờ bị sụp, "nuốt" chửng hai ô tô đang đỗ, một công nhân bị rơi xuống hố nhưng may mắn không bị thương.

Khoảng 14h ngày 3/12, đoạn đường Nguyễn Công Trứ, giữa hai giao lộ Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền (phường An Hải), bất ngờ sụt xuống trong lúc mưa to. Tại thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có nhiều ôtô đỗ và một số công nhân đang di chuyển vào công trình xây dựng cao tầng.

Người dân cho biết họ nghe tiếng nổ lớn trước khi mặt đường và vỉa hè sụp xuống, tạo thành hố sâu dài khoảng 20 m, rộng 7 m. Hai ôtô màu trắng và xám bị rơi xuống, một công nhân đi ngang bị kẹt dưới gầm xe. Một ôtô khác nằm sát mép hố bị nghiêng nhưng không trượt xuống. Các phương tiện đều không có người bên trong.

Xe cầu đưa hai ô tô từ dưới hố tử thần lên. Ảnh: Nguyễn Đông

"Công nhân bị xe đè lên chân, không tự thoát ra được. Xe cẩu của công trình đã được điều đến nâng phương tiện, giải cứu nạn nhân", một người dân sống gần hiện trường nói. Theo nhân chứng, khi cẩu xe lên, mặt đường tiếp tục sụt nhẹ nhưng không gây thêm thiệt hại.

Đến 15h30, hai ôtô gặp nạn đã được kéo lên, trong đó một xe bị móp capo, xe còn lại hư hỏng phần đầu và trầy xước nhiều vị trí.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.

Nguyễn Đông