Hố 'tử thần' không đáy đe dọa khu dân cư

Ông Bùi Văn Hải, bảo vệ tổ dân phố, kiểm tra sổ ghi chép các dấu vết mới xuất hiện ở khu vực gần hố "tử thần" để báo cáo cơ quan cấp trên nếu có dấu hiệu bất thường lớn.

Để đảm bảo an toàn, ngoài việc di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, một đội ứng trực gồm công an thị xã, công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố đã dựng lán trại, túc trực cả ngày tại đây.