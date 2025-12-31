Hồ Trung Dũng: 'Tôi vượt qua tổn thương'

Ca sĩ Hồ Trung Dũng nói vượt qua tổn thương, thất tình, những khoảnh khắc yếu lòng để sống hết mình và đưa cảm xúc vào bài hát.

Hồ Trung Dũng hát "Cảm ơn em" Hồ Trung Dũng thể hiện "Cảm ơn em". Video: Hoàng Dung

Anh tổ chức showcase giới thiệu album Alive tối 30/12 tại TP HCM. Hồ Trung Dũng cho biết ở tuổi 43, thay vì đi tìm hạnh phúc, anh thích được trải nghiệm cảm xúc. CD Alive là phương tiện để ca sĩ ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. "Tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn vì cuộc sống vốn như vậy, luôn có niềm vui, nỗi buồn đan xen", anh nói.

11 ca khúc trong dự án mang tâm tư của người đàn ông về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời. Ca sĩ tận dụng thế mạnh ballad, thể hiện lối hát tự sự, giàu cảm xúc với những nốt luyến láy, rung và ngân.

Hồ Trung Dũng hát "Anh không muốn nhớ em" Hồ Trung Dũng hát "Anh không nhớ em". Video: Hoàng Dung

Với các bài Home, Cảm ơn em, Anh không nhớ em, Lạ, Hồ Trung Dũng lần lượt kể câu chuyện cuộc sống với các trạng thái từ bình yên, hạnh phúc đến tổn thương, thất tình hay khoảnh khắc yếu lòng muốn trốn tránh. Các nhạc phẩm được phối theo tinh thần adult contemporary (thể loại chậm rãi về tiết tấu, nhẹ nhàng, dành cho người trưởng thành) và cinematic pop (pha trộn nhiều thể loại cổ điển lẫn đương đại). Theo nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, mỗi ca khúc là màu sắc, câu chuyện riêng như một cuốn phim tua chậm. Để hát dòng nhạc này cần có trải nghiệm sống phong phú và anh thích cách thể hiện của ca sĩ.

Hồ Trung Dũng sáng tác các ca khúc trong ba năm, sau đó chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện câu chữ. Anh nói từng sợ âm nhạc của bản thân có thể không phù hợp với cảm nhận của mọi người. Sau cùng, anh chọn con đường duy nhất để chạm đến khán giả là "cứ là chính mình".

Ca sĩ Hồ Trung Dũng tại buổi giới thiệu album mới. Ảnh: Thành Luân

Theo ca sĩ, đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện riêng chia sẻ trước công chúng chưa bao giờ là điều dễ dàng. "Tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi khắc phục điều đó bằng cách làm mọi thứ bằng cả trái tim", anh nói.

Khép lại buổi giới thiệu CD, Hồ Trung Dũng dành tặng khán giả ca khúc Hero gửi gắm thông điệp chỉ cần dám sống, đi qua buồn đau và thất bại, chúng ta đã là anh hùng của chính mình.

Hồ Trung Dũng từng là thành viên nhóm bè Cadilac, sau đó anh tách riêng, hát solo. Năm 2009, ca sĩ ra album đầu tay - Hoài niệm, lần lượt phát hành các album Nhớ, Hạnh phúc. Anh cũng tham gia các cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2011, Cặp đôi hoàn hảo 2011 (với người mẫu Hà Anh).

Hoàng Dung