'Hỗ trợ từ châu Âu đủ giúp Ukraine chiến đấu đến hết năm'

Ngoại trưởng Ba Lan cho biết Ukraine đủ khả năng tiếp tục chiến đấu trong năm 2025 nhờ hỗ trợ từ châu Âu, khi Mỹ đe dọa ngừng viện trợ.

"Ukraine đang có 110 lữ đoàn trong biên chế, đã sản xuất được 1,5 triệu thiết bị bay không người lái (drone) trong năm ngoái và sẽ cho ra lò 4,5 triệu chiếc trong năm nay", Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trong cuộc phỏng vấn ngày 23/2 với CNN, khi được hỏi liệu Ukraine có thể tồn tại mà không cần đảm bảo an ninh từ NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU), và liệu EU có thể cung cấp những đảm bảo như vậy hay không.

Ngoại trưởng Ba Lan nhận định rằng năng lực của quân đội Ukraine đã được chứng minh trên thực tế chiến trường, dù ba năm trước mọi người đều cho rằng Nga áp đảo Ukraine về mọi mặt và có thể chấm dứt cuộc chiến nhanh chóng.

"Nếu ba năm trước ai hỏi tôi Ukraine và Nga sẽ ở đâu trong cuộc chiến này sau ba năm, tôi không nghĩ bất ai trong chúng ta có thể đoán rằng Nga chỉ kiểm soát được 20% lãnh thổ Ukraine", Sikorski nói. "Ukraine có thể tự mình chiến đấu chỉ với sự hỗ trợ từ châu Âu cho đến hết năm nay và tôi nghĩ Tổng thống Nga Vladirmir Putin phải tính đến điều này".

Lính Ukraine cùng thiết giáp tại tỉnh Sumy, khu vực biên giới Ukraine giáp với tỉnh Kursk của Nga, tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về ấn tượng sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và liệu Ukraine có nhận được đảm bảo an ninh từ Washington hay không, Sikorski nhấn mạnh rằng Ukraine đã có những đảm bảo an ninh theo Bản ghi nhớ Budapest từ năm 1994, khi nước này từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy cam kết bảo đảm an ninh, trong đó có Nga.

Ngoài ra, Ukraine cũng đã ký hiệp ước biên giới với Nga nhằm bảo đảm tính toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, những đảm bảo này không được thực hiện đúng cam kết.

Sikorski cho rằng đảm bảo an ninh tốt nhất cho Ukraine chính là đội quân gần một triệu người của nước này. "Nếu chúng ta muốn có một nền hòa bình bền vững, thì đó phải là một nền hòa bình mà cả hai bên có thể chấp nhận được, và trên hết, bên bị tấn công phải được bảo vệ", ông nói.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski trả lời phỏng vấn trên chương trình GPS, của Fareed Zakaria, ngày 23/2. Ảnh: CNN

Chiến sự Nga - Ukraine đã trải qua ba năm và chưa có dấu hiệu kết thúc, dù một số nỗ lực đàm phán đang được Nga - Mỹ tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục chỉ trích Ukraine "bắt đầu" và kéo dài chiến sự, đồng thời đe dọa dừng viện trợ quân sự cho Kiev.

Mỹ trong ba năm qua là nước hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine với các khoản chi lên đến 175 tỷ USD. Tuy nhiên, Ukraine chỉ nhận trực tiếp 106 tỷ USD, gồm 69,8 tỷ USD viện trợ quân sự, 33,3 tỷ USD hỗ trợ tài chính và 2,8 tỷ USD viện trợ nhân đạo. Số còn lại được chi cho các hoạt động liên quan của Mỹ và một phần nhỏ được dùng để hỗ trợ cho những nước bị ảnh hưởng trong khu vực.

Châu Âu là bên hỗ trợ lớn thứ hai cho Ukraine. Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết EU và các nước thành viên đã viện trợ quân sự 49,4 tỷ USD và huấn luyện khoảng 70.000 binh sĩ cho Ukraine.

Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của EU Kaja Kallas đầu tháng này tuyên bố khối sẵn sàng tiếp quản vai trò dẫn dắt viện trợ cho Ukraine nếu Mỹ không còn hào hứng với vị thế này.

Thanh Danh (Theo Reuters, CNN)