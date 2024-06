'Hỗ trợ trẻ em giúp doanh nghiệp thúc đẩy chiến lược bền vững'

Cô Thạch Thị Via, giáo viên tiếng Khmer tại trường Tiểu học Long Phú C (Sóc Trăng) hướng dẫn học sinh trải nghiệm Thư viện số toàn cầu, thuộc dự án "Sáng kiến thay đổi tương lai" do UNICEF triển khai với nguồn hỗ trợ từ Masterise Group. Ảnh UNICEF Việt Nam