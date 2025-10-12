Hỗ trợ sơn sửa lớp học và tặng quà cho học sinh Lạng Sơn, Quảng Ninh

Quỹ Hy Vọng và 247Express bàn giao công trình trường học được cải tạo và trao nhiều thiết bị, phần quà hỗ trợ học tập cho học sinh vùng biên, ngày 7-9/10.

Điểm trường Thâm Mò, Trường PTDTBT TH&THCS Phú Xá, xã Đồng Đăng, Lạng Sơn trước đây có dãy phòng học cấp 4 bị xuống cấp, trần nhựa võng, bong tróc, tường bếp thủng và sơn cũ bạc màu. Với kinh phí tài trợ 120 triệu đồng, điểm trường được hỗ trợ làm lại trần, cải tạo bếp, sơn mới phòng học và lắp mái hiên di động, mang đến không gian học tập an toàn, khang trang hơn cho 130 học sinh người Tày và Nùng.

Trường nhận bàn giao công trình sửa chữa phòng học và bếp ăn từ đoàn tài trợ. Ảnh: 247Express

Nhân dịp bàn giao công trình, Quỹ Hy Vọng và 247Express còn tổ chức Tết Trung thu muộn (do ảnh hưởng của bão) cho học sinh với nhiều hoạt động như trang trí mâm ngũ quả, vẽ mặt nạ, rước đèn, phá cỗ, giao lưu cùng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 – Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

"Trung thu năm nay chúng em vui hơn khi được nhận nhiều món quà của các cô chú" em Đoàn Phương Trà, học sinh lớp 5B, chia sẻ.

Các em học sinh bên cạnh mâm ngũ quả tự trang trí. Ảnh: Quỳnh Anh

Tại xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, Trường Tiểu học Quảng Sơn 2 có gần 95% học sinh là người Dao, nhiều em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Chương trình đã hỗ trợ máy chiếu cho nhà trường, tặng áo khoác đồng phục cho 300 học sinh, cùng 7 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cô Bùi Thị Thu Nga, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cơ sở vật chất của trường còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. "Sự hỗ trợ này là nguồn động viên lớn cho thầy và trò tại đây", cô Nga noia.

Các em học sinh tại Quảng Sơn 2 vui mừng khi nhận quà từ đoàn tài trợ. Ảnh: Quỳnh Anh

Theo bà Phạm Thanh Thảo, Trưởng phòng Marketing 247Express, hoạt động đồng hành cùng Quỹ Hy vọng nằm trong chương trình "Giao nắng – Chuyển yêu thương" hướng đến hỗ trợ trẻ em vùng biên giới còn khó khăn, mang đến "ánh nắng của hy vọng, của sự ấm áp và sẻ chia".

Chương trình đã đi qua nhiều vùng đất như Bình Phước, Hà Giang, Nghệ An... trao hơn 2.400 phần quà thiết yếu đến hơn 4.000 người dân, học sinh vùng khó khăn, đồng thời xây dựng, cải tạo 14 công trình giáo dục.

Hành trình tại Lạng Sơn và Quảng Ninh cũng nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress triển khai từ năm 2018, nhằm huy động nguồn lực xã hội giúp học sinh vùng cao có môi trường học tập tốt hơn. Đến nay, chương trình đã xây mới và cải tạo hơn 480 công trình giáo dục trên cả nước, bao gồm lớp học, bếp ăn, nhà tắm và công trình vệ sinh. Độc giả có thể đóng góp tại đây:

Quỳnh Anh