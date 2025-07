Hỗ trợ phòng bệnh cho heo với giải pháp vaccine toàn diện

Boehringer Ingelheim giới thiệu giải pháp vaccine toàn diện cho heo, hỗ trợ phòng bệnh và phát triển chăn nuôi bền vững.

Ngành chăn nuôi heo Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng và phát triển bền vững. Trước áp lực từ tình trạng đề kháng kháng sinh, tồn dư thuốc và hiệu quả chăn nuôi chưa ổn định, nhiều trang trại đã đầu tư bài bản, chuyển sang chủ động phòng bệnh thay vì chỉ điều trị. Tuy nhiên, kiểm soát bệnh hô hấp vẫn là thách thức lớn. Hội chứng hô hấp phức hợp là nguyên nhân hàng đầu gây thiệt hại kinh tế, khiến heo chậm lớn, còi cọc, dễ bị loại thải và làm giảm hiệu quả đầu tư.

Các bệnh hô hấp thường do nhiều tác nhân kết hợp, làm suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ bội nhiễm, kéo theo việc lạm dụng kháng sinh và chi phí sản xuất tăng cao. Hội chứng này ảnh hưởng đến đàn heo mọi lứa tuổi và gây tổn thất kéo dài nếu không kiểm soát tốt. Ông Nguyễn Hải Triều, chủ trại heo tại Hà Tĩnh, cho biết nếu không phòng bệnh hiệu quả, tỷ lệ loại thải có thể lên tới 10-15%, chưa kể nguy cơ heo còi cọc, thịt kém chất lượng, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chia sẻ tại hội thảo "Liên minh phòng vệ hô hấp - phòng vệ toàn diện bệnh hô hấp chính trên heo" do Boehringer Ingelheim tổ chức, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cho biết các bệnh như viêm phổi màng phổi do Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) và viêm phổi địa phương do Mycoplasma hyopneumoniae là những nguyên nhân phổ biến gây hội chứng hô hấp ở heo. Trong giai đoạn cấp tính, APP có thể gây chết 3 - 30%, Mycoplasma là 2 - 14% ở heo. Bệnh có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và thường rõ nhất vào giai đoạn cuối vỗ béo (4 - 6 tháng), với tỷ lệ nhiễm bệnh đến 60%. Vì thế, phòng ngừa chủ động bằng vaccine là giải pháp nền tảng giúp bảo vệ đàn vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và chăn nuôi bền vững.

PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Boehringer Ingelheim

Thấu hiểu tầm quan trọng của kiểm soát dịch bệnh, Boehringer Ingelheim giới thiệu bộ giải pháp tích hợp "Liên minh phòng vệ hô hấp" gồm 4 loại vaccine. Trong đó, Ingelvac PRRS MLV, Ingelvac CircoFLEX và Ingelvac MycoFLEX có thể phối trộn và tiêm trong một mũi, giúp kiểm soát hiệu quả các bệnh hô hấp phổ biến, giảm stress cho heo, đồng thời tiết kiệm hơn 60% thời gian và công lao động.

Cụ thể, Ingelvac PRRS MLV phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), bảo hộ chéo với 47 biến chủng PRRSv bao gồm các chủng Bắc Mỹ, châu Âu và độc lực cao Trung Quốc; Ingelvac CircoFLEX chống virus PCV2 - nguyên nhân gây hội chứng còi cọc sau cai sữa và suy giảm miễn dịch; Ingelvac MycoFLEX phòng suyễn heo do Mycoplasma, Ingelvac H kiểm soát viêm phổi màng phổi do APP trên đàn nái và heo con.

Giải pháp tiêm phối hợp không chỉ tối ưu chi phí, tăng cường miễn dịch, giảm lây nhiễm mà còn rút ngắn thời gian nuôi, nâng cao chất lượng đàn. Nhiều trang trại ứng dụng đã ghi nhận cải thiện rõ rệt về tăng trưởng, miễn dịch và năng suất, với sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia Boehringer Ingelheim và hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Ông Luiz Lecznieski, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu tại Boehringer Ingelheim. Ảnh: Boehringer Ingelheim

Tại sự kiện, ông Luiz Lecznieski, Giám đốc Chiến lược Toàn cầu Boehringer Ingelheim, cho biết sức khỏe vật nuôi là nền tảng của năng suất và lợi nhuận bền vững. Để kiểm soát hiệu quả bệnh hô hấp ở heo, cần kết hợp tiêm phòng toàn đàn với an toàn sinh học và thực hành quản lý tốt. "Chúng tôi tập trung phát triển các giải pháp tiên tiến dựa trên bằng chứng khoa học và dữ liệu thực tiễn tại trang trại, nhằm dự đoán, phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh trên vật nuôi. Qua đó, giúp nhà chăn nuôi đánh giá chất lượng, tối ưu hiệu quả vaccine, phát hiện sớm triệu chứng và ứng phó kịp thời, mang lại sự an tâm và phát triển bền vững cho ngành", ông nói.

Chủ động phòng bệnh sẽ giúp ổn định sức khỏe của đàn heo, tăng năng suất và chất lượng thịt. Ảnh: Boehringer Ingelheim

Ông Nguyễn Hải Triều, chủ trại heo tại Hà Tĩnh chia sẻ, sau khi tiêm vaccine Ingelvac PRRS MLV cho heo giống từ sau 18 ngày tuổi đến sau cai sữa và theo dõi đến khi xuất chuồng, ông nhận thấy sức khỏe đàn cải thiện đáng kể. Tỷ lệ loại thải, còi cọc và bệnh hô hấp giảm rõ rệt. Trước đây, tỷ lệ loại thải có thể lên tới 10 - 15%, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 0,05 - 1%, đàn phát triển đồng đều và lớn nhanh hơn.

"Bên cạnh chất lượng sản phẩm, Boehringer Ingelheim còn hỗ trợ đầy đủ về quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và theo dõi miễn dịch. Đội ngũ kỹ thuật luôn đồng hành sát sao, giúp chúng tôi nắm bắt tốt tình hình dịch bệnh, hỗ trợ theo dõi miễn dịch và củng cố các biện pháp an toàn sinh học trong suốt 5 năm qua giúp trại cập nhật các phương pháp vận hành hiệu quả và ổn định hơn", ông Hải Triều cho biết thêm.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ đại lý thuốc thú y tại Thái Nguyên chia sẻ, nhiều khách hàng của chị chủ động tìm đến hỏi mua vaccine của Boehringer Ingelheim vì thấy hiệu quả trong việc giúp đàn heo khỏe hơn, lớn đều và ít bệnh hơn. Ngoài ra, công ty còn có chính sách hậu mãi tốt, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. "Với người làm đại lý như tôi, sản phẩm hiệu quả cộng với dịch vụ hỗ trợ bài bản như vậy giúp tôi hoàn toàn yên tâm khi tư vấn cho khách hàng", chị Nhung nói.

Ông Niklas Birkner, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thuốc Thú Y Boehringer Ingelheim Việt Nam. Ảnh: Boehringer Ingelheim

Ông Niklas Birkner, Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam, cho biết doanh nghiệp luôn kiên định với chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, đặt khoa học và tính bền vững làm trọng tâm. "Chúng tôi cam kết đầu tư nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để mang đến các giải pháp phòng bệnh toàn diện, giúp người chăn nuôi kiểm soát dịch hiệu quả, tối ưu năng suất và phát triển theo hướng an toàn, bền vững", ông nói.

Với định hướng lấy nghiên cứu làm nền tảng, Boehringer Ingelheim cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm hỗ trợ chăn nuôi heo hiệu quả và bền vững.

Thế Đan