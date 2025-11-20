Hỗ trợ khách nước ngoài mắc kẹt trên tàu do lũ ngập

Hai khách người Pháp trên đoàn tàu SE1 bị mắc tại ga Khánh Phước (Gia Lai) do lũ ngập được nhân viên đường sắt đưa đến sân bay Phù Cát để đến TP HCM, sáng 20/11.

Hai du khách Pháp, trong đó có Cindy, là hành khách trên tàu SE1 khởi hành từ ga Huế sáng 18/11. Do mưa lũ lớn ở khu vực Nam Trung Bộ, tàu phải dừng chờ tại ga Khánh Phước, Gia Lai, từ ngày 19/11. Hai khách cần phải đến TP HCM gấp, để kịp chuyến bay về Pháp.

Tiếp viên Đặng Thị Thảo thuộc Đoàn Tiếp viên Đường sắt Hà Nội đã kết nối với các nhân viên đường sắt địa phương, tìm phương án hỗ trợ. Trong cảnh đường bộ ngập sâu không thể di chuyển, tuyến đường sắt tạm thời bị phong tỏa, các nhân viên đã dùng xe máy chở hai khách vượt khoảng 60 km đường bộ (từ Ga Khánh Phước đến Sân bay Phù Cát - Bình Định). Việc di chuyển men theo các điểm an toàn đã giúp họ đến Sân bay Phù Cát đúng giờ, sau đó tiếp tục bay về TP HCM và kịp chuyến bay về nước.

Chị Thảo và hai khách nước ngoài bị kẹt trên tàu SE1 ngày 19/11. Ảnh: VNR

Cindy cho biết đã nhận được các bữa ăn miễn phí trong hai ngày mắc kẹt và được hỗ trợ tận tình để đến sân bay đúng giờ. "Điều này thật sự ý nghĩa", cô nói.

Chia sẻ về hành động của mình, chị Thảo cho biết các tiếp viên không chỉ phục vụ hành khách trên tàu mà còn phải đồng hành, giúp đỡ khi khách gặp khó khăn. Đây là điều mà bất cứ người tiếp viên đường sắt hay người Việt Nam nào cũng sẽ làm khi gặp tình huống tương tự.

Nhiều tàu khách đang phải dừng chờ tại các nhà ga khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: VNR

Từ ngày 16/11, mưa lớn làm nhiều đoạn đường sắt qua tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) đến Khánh Hòa ngập sâu, đất đá từ thượng nguồn tràn xuống lấp khe ray. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đều mưa to đến rất to, có nơi quá 160 mm trong 8 giờ. Nước sông Hà Thanh dâng gần báo động 3.

4 ngày qua, ngành đường sắt đã phải hủy nhiều chuyến tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam, một số đoàn tàu phải dừng chờ tại các ga đã 2-3 ngày do các tuyến đường bộ, đường sắt ở khu vực Nam Trung Bộ đều bị ngập nặng.

Đoàn Loan