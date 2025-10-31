Hỗ trợ gần một tỷ đồng tái thiết trường học Nghệ An

Quỹ Hy Vọng cùng UNIQLO Việt Nam hỗ trợ 991 triệu đồng cho trường Tiểu học Hưng Lợi để khắc phục hậu quả sau bão Bualoi, sáng 31/10.

Một tháng sau khi bão Bualoi quét qua, việc dạy và học của thầy trò Trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên, vẫn rất tạm bợ.

Khối nhà hai tầng 10 phòng học liên tục thấm dột, nước đọng lõm bõm mỗi khi mưa. Học sinh phải dồn vào những chỗ khô, giáo viên thỉnh thoảng lại phải dừng giảng để dùng chổi quét nước. Nghiêm trọng hơn, dãy nhà cấp 4 gồm 7 phòng đã bị rào lưới, cấm đến gần, do 3 phòng đã sập, 4 phòng còn lại có nguy cơ đổ.

Trường Tiểu học Hưng Lợi, xã Lam Thành, bị tốc mái, hư hỏng sau bão Bualoi hồi cuối tháng 9, hiện chưa thể sửa chữa do thiếu kinh phí. Ảnh: Đức Hùng

Không thể để học sinh nghỉ, trường phải bố trí một lớp học tạm trong thư viện, một lớp ở văn phòng. Giáo viên "di cư" sang phòng y tế để họp, soạn giáo án.

"Dãy nhà hai tầng xây 21 năm, dãy cấp 4 gần 30 năm, giờ hư hỏng quá nặng, không thể sửa chữa", cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng, cho biết. Theo cô, chương trình mới yêu cầu nhiều thiết bị, nhưng trường hư hỏng, phải đi mượn tivi để giảng dạy.

Sáng 31/10, đại diện Quỹ Hy Vọng (báo VnExpress) và Công ty UNIQLO Việt Nam đã trao gói hỗ trợ 991 triệu đồng cho nhà trường để khắc phục hậu quả bão lũ.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết chuyến đi hôm nay giúp ông hiểu rõ hơn những thiệt hại mà Trường Tiểu học Hưng Lợi và người dân địa phương phải gánh chịu sau bão Bualoi. Hiện nhãn hàng này có mặt tại Việt Nam nhiều năm và luôn quan tâm, đồng hành cùng các khu vực còn khó khăn.

Ông Akiyama Naoki cam kết cùng Quỹ Hy Vọng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại cơ sở vật chất khang trang, giúp thầy cô và học sinh sớm ổn định việc dạy và học.

Trần tầng hai bị dột, cô giáo vừa dạy học vừa phải dùng xô hứng nước mưa để nước không tràn vào phòng, sáng 31/10. Ảnh: Đức Hùng

Theo bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy Vọng, số tiền hỗ trợ sẽ dùng để sửa mái, sơn lại dãy nhà hai tầng, khắc phục hệ thống điện và trang bị lại thiết bị học tập.

"Khi chúng tôi đến khảo sát, cảnh tượng rất ngổn ngang: dãy phòng học bên này sập, bên kia mất mái, đường điện ngấm nước. Vậy mà chỉ ít ngày sau bão, thầy cô và học sinh đã dọn dẹp, trở lại lớp", bà Tú nói và cho biết Quỹ sẽ tiếp tục xây lại khu nhà một tầng bị sập, giúp học sinh đến trường an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch xã Lam Thành, cảm ơn các nhà tài trợ và cam kết địa phương sẽ sử dụng đúng nguồn hỗ trợ, sớm khắc phục cơ sở vật chất để học sinh ổn định việc học.

Đại diện Công ty UNIQLO và Quỹ Hy Vọng trao tài trợ cho trường Tiểu học Lam Thành. Ảnh: Đức Hùng

Tại Nghệ An, bão Bualoi đổ bộ hồi cuối tháng 9 khiến 4 người chết, hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng tùy mức độ, hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái. Riêng ngành giáo dục, có 45 trường bị ngập, 332 trường bị tốc mái, hư hỏng với hơn 1.100 phòng học và nhiều thiết bị dạy học hỏng nặng.

Đợt hỗ trợ lần này nằm trong chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng - Báo VnExpress phát động, đến nay chiến dịch tiếp nhận hơn 8,6 tỷ đồng đóng góp. Vừa qua, Quỹ đã triển khai các đợt hỗ trợ cho 18 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Đợt tiếp theo Quỹ sẽ triển khai tại Lạng Sơn và tiếp tục mở rộng khảo sát.

Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Tên chương trình: Ten cua ban - Vuot lu

Ten cua ban - Vuot lu ID chương trình: 195961

Đức Hùng