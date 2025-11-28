Hỗ trợ điều trị cơ xương khớp từ y học tái tạo

Y học tái tạo sử dụng peptide tái tổ hợp, PRP và tế bào gốc để kích hoạt tự chữa lành, giảm viêm, tái tạo mô và hỗ trợ phục hồi vận động cơ xương khớp tự nhiên.

Dù vậy, nhiều liệu pháp tái tạo hiện nay vẫn mang tính xâm lấn, đòi hỏi tiêm hoặc can thiệp chuyên sâu, không phù hợp với người bệnh muốn điều trị đơn giản và sử dụng dài hạn. Theo nhiều chuyên gia, khoảng trống này đặt ra yêu cầu về các giải pháp không xâm lấn, nhưng vẫn đạt hiệu quả sinh học tương tự những liệu pháp tiên tiến.

Hơn một thập kỷ qua, Contrad Swiss - công ty công nghệ sinh học tại Lugano, Thụy Sĩ đã nghiên cứu các polypeptide tái tổ hợp và công nghệ Sigmolecs. Theo đó, sự kết hợp giữa polypeptide, hyaluronic acid và kỹ thuật dẫn truyền qua da giúp hỗ trợ điều trị trúng đích không xâm lấn, có khả năng giảm viêm, giảm đau và hỗ trợ tái tạo mô bằng phương pháp dán ngoài da.

Sản phẩm gel dán hỗ trợ điều trị cơ xương khớp. Ảnh: Contrad Swiss

Trong số các sản phẩm của Contrad Swiss sắp được giới thiệu tại Việt Nam, dòng 500Line, AI500 đi theo hướng tiếp cận này - một giải pháp hỗ trợ giảm đau và điều chỉnh viêm sâu dựa trên cơ chế mô phỏng Interleukin-10 (IL-10), cytokine kháng viêm.

AI500 được thiết kế nhằm giảm đau nhanh, hỗ trợ giảm viêm gân, cơ, dây chằng, khớp và cải thiện chức năng vận động. Sản phẩm chứa SH-Polypeptide-6, một polypeptide tái tổ hợp có cấu trúc và hoạt tính tương đồng với Interleukin-10 (IL-10), đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát viêm.

Sản phẩm có thể sử dụng đơn lẻ hoặc phối hợp CR500 và ST500 trong các phác đồ điều trị, hiệu quả trong giai đoạn đầu hồi phục sau phẫu thuật khi bệnh nhân cần giảm đau nhưng vẫn hạn chế thuốc đường uống.

Tại Việt Nam, Contrad Swiss do Công ty cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam phân phối. "Việc dòng 500Line chuẩn bị được giới thiệu tại Việt Nam mở ra lựa chọn mới cho bệnh nhân, đánh dấu bước tiến của ứng dụng y học tái tạo trong thực hành lâm sàng", đại diện Omniarch Healthcare Việt Nam cho hay.

Đau cơ xương khớp, thoái hóa khớp và viêm gân, dây chằng là nhóm bệnh lý gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, nhưng lại thường bị xem nhẹ. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2022 có khoảng 1,71 tỷ người trên toàn thế giới mắc các bệnh lý cơ xương khớp.

Do sự gia tăng dân số và quá trình già hóa, số người sống chung với các bệnh lý cơ xương khớp và những hạn chế chức năng liên quan đang tăng nhanh. Các bệnh cơ xương khớp làm hạn chế đáng kể khả năng vận động và thao tác, dẫn đến nghỉ hưu sớm, giảm mức độ hạnh phúc và giảm khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội.

Riêng thoái hóa khớp gối (OA) ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu người trên thế giới. Ở nhóm bệnh mô mềm như tổn thương gân, viêm gân nhị đầu, viêm gân Achilles hay viêm lồi cầu, tỷ lệ đau mạn tính chiếm đến 25% nguyên nhân khiến người bệnh phải tìm đến bác sĩ.

Phần lớn người bệnh bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ, chủ quan dùng thuốc giảm đau hoặc nghỉ ngơi tạm thời. Nhưng theo thời gian, quá trình viêm kéo dài làm suy yếu cơ chế tự sửa chữa, khiến tổn thương mô trở thành mạn tính. Bên cạnh đó, phương pháp điều trị phổ biến như thuốc kháng viêm hay các liệu pháp xâm lấn, dù có hiệu quả nhất định nhưng lại không thể sử dụng lâu dài, đồng thời không tác động đến căn nguyên là sự suy giảm khả năng tái tạo mô của cơ thể.

