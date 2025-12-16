'Hỗ trợ Cần Thơ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp vùng'

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành Cần Thơ hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái và triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo phù hợp đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin được Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nêu tại lễ khai mạc Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025).

Theo ông, Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt nhiều thách thức mang tính cấu trúc và lâu dài, từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên đất và nước, áp lực đô thị hóa, đến yêu cầu cấp bách chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Trong bối cảnh đó, Cần Thơ không chỉ là nơi chịu tác động mà phải trở thành nơi hình thành lời giải cho toàn vùng.

"Những lời giải đó không thể đến từ cách làm cũ, mà phải được hình thành từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được thử nghiệm, hoàn thiện và lan tỏa từ chính Cần Thơ ra toàn vùng", ông Long nói.

Theo ông, tuần lễ CASTID 2025 không chỉ tôn vinh tri thức và sáng tạo mà còn là tuyên ngôn hành động của Cần Thơ trong việc định vị lại vai trò phát triển, từ trung tâm hành chính - giáo dục trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm giải pháp phát triển bền vững, thích ứng cho Đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên số.

Thứ trưởng cho rằng chỉ khi khoa học tạo ra tri thức "đúng và trúng" với điều kiện của vùng; đổi mới sáng tạo chuyển hóa tri thức thành các giải pháp phù hợp thị trường và đời sống; và chuyển đổi số giúp triển khai, nhân rộng trên quy mô lớn, thì Cần Thơ mới phát huy vai trò trung tâm động lực và trung tâm giải pháp của vùng.

"Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng Cần Thơ trong hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái và triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo phù hợp đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long", ông Long nhấn mạnh.

Ở góc độ địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sau sáp nhập, thành phố có 113 tổ chức khoa học và công nghệ với gần 11.000 nhân lực. Các đơn vị này đang hoạt động tích cực trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Năm 2024, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của thành phố đạt hơn 14%, tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao gần 34%.

Năm 2025, Cần Thơ thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đóng vai trò đầu mối kết nối, khai thác nguồn lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của miền Tây.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, từ các hoạt động chuyên sâu của tuần lễ CASTID 2025, địa phương sẽ tổng hợp ý kiến, đề xuất, khuyến nghị của chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức làm cơ sở hoạch định chính sách và kế hoạch hành động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

"Địa phương rất cần sự hỗ trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự đồng hành của viện, trường, doanh nghiệp để sớm trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng", ông Tuyên nói.

Tuần lễ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025) diễn ra đến ngày 20/12, với khoảng 20 hoạt động chuyên sâu như diễn đàn Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, sáng kiến đổi mới sáng tạo - Cần Thơ thành phố đáng sống, Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ lần thứ nhất, cùng các phiên thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Sự kiện cũng quy tụ hơn 50 gian hàng, trưng bày trên 500 sản phẩm công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tài chính, nông nghiệp thông minh, an ninh - quốc phòng, an ninh mạng, thành phố thông minh, y tế, giáo dục, du lịch và logistics.

An Bình