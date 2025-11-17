Hỗ trợ cải thiện lão hóa da với NMNPremium đến từ Nhật Bản

NMNPremium với hoạt chất NMN kết hợp vitamin C và coenzyme Q10 hỗ trợ cải thiện lão hóa từ bên trong, từ đó duy trì làn da săn chắc theo thời gian.

Làn da thường phản ánh rõ nét tình trạng tuổi tác và sức khỏe của cơ thể. Theo thời gian, quá trình lão hóa tự nhiên cùng tác động của môi trường, ánh nắng và căng thẳng có thể khiến da giảm độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và kém tươi sáng. Trước nhu cầu chăm sóc và duy trì làn da khỏe mạnh, NMNPremium - sản phẩm từ Nhật Bản do Longevity Pharma nhập khẩu và phân phối, được phát triển nhằm hỗ trợ giảm dấu hiệu lão hóa theo cơ sở khoa học.

NMNPremium hỗ trợ cải thiện tình trạng lão hóa làn da từ sâu bên trong. Ảnh: Longevity Pharma

NMNPremium có thành phần NMN (Nicotinamide Mononucleotide), đóng vai trò là tiền chất tham gia tổng hợp NAD +, một coenzyme thiết yếu trong hầu hết phản ứng sinh hóa, tạo ra năng lượng cần thiết cho tế bào. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mức NAD+ có xu hướng giảm dần theo tuổi tác, bắt đầu từ sau tuổi 30, khiến da và cơ thể giảm khả năng phục hồi, theo tạp chí Cell Metabolism (2016).

Bên cạnh đó, thí nghiệm của giáo sư David Sinclair - nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu lão hóa tại Đại học Harvard, cũng ghi nhận rằng bổ sung NMN có thể giúp cơ thể cải thiện nồng độ NAD+, qua đó hỗ trợ tái khởi động các hoạt động sinh học, mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Bên cạnh hoạt chất NMN, sản phẩm còn kết hợp vitamin C (acid ascorbic) và Coenzyme Q10 - những chất chống oxy hóa quen thuộc hỗ trợ tổng hợp collagen tự nhiên, bảo vệ màng tế bào trước tác hại của gốc tự do và hỗ trợ duy trì làn da tươi trẻ. Sự phối hợp đồng thời giữa ba hoạt chất này còn góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước tác động tiêu cực từ môi trường và giúp làn da đều màu hơn từ bên trong. Theo đại diện nhãn hàng, đây là công thức toàn diện vừa hỗ trợ chăm sóc da, nâng cao thể trạng, mang lại nền tảng sức khỏe và vẻ đẹp lâu dài.

NMNPremium kết hợp những dưỡng chất mang lại vẻ rạng ngời cho làn da. Ảnh: Longevity Pharma

Là sản phẩm được phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học, NMNPremium trải qua quy trình kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GMP Nhật Bản, đảm bảo chất lượng và độ tinh khiết cao. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên tiện lợi, dễ mang theo, dễ sử dụng hàng ngày. Khi kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, người dùng có thể cảm nhận sự cải thiện tích cực của làn da theo thời gian.

Tại Việt Nam, các sản phẩm của thương hiệu Meijibio, trong đó có NMNPremium được Longevity Pharma phân phối. Đơn vị cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình giữ nét thanh xuân và làn da tươi trẻ.

Thế Đan