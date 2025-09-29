Hồ thủy điện Trị An xả lũ từ 13h ngày 30/9

Đồng NaiDo mực nước sông Đồng Nai dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn, hồ thủy điện Trị An sẽ xả lũ điều tiết từ 13h ngày 30/9.

Theo thông báo của Công ty thủy điện Trị An, lưu lượng xả qua đập tràn ban đầu là 980 m3/s (một cửa), sau đó tăng lên 1.140 m3/s (hai cửa) từ 16h cùng ngày. Trong đó, lưu lượng qua đập tràn 160-320 m3/s, tua bin phát điện 820 m3/s.

Động thái này nhằm giảm áp lực khi lượng nước đổ về hồ dự kiến vượt 1.500 m3/s, trong khi sáng 29/9 mực nước hồ đã ở mức 60,5 m.

Hồ Trị An trong một đợt xả lũ qua đập tràn năm 2024. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước trên các sông, suối thượng lưu hiện khá cao, nguy cơ gây ngập lụt vùng trũng thấp, ảnh hưởng giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thủy điện Trị An đề nghị chính quyền địa phương thông báo cho người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, tránh thiệt hại.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài phát điện, hồ còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn và điều tiết lũ cho hạ lưu. Với mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa đang thấp, công ty đã quyết định mở 2 cửa xả để giữ dung tích phòng lũ.

Phước Tuấn