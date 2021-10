Hồ thủy điện Trị An xả lũ

Đồng NaiLượng nước sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An lớn buộc nhà máy phải xả lũ, điều tiết mực nước để đảm bảo an toàn thân đập.

Sáng 12/10, Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả lưu lượng qua đập tràn là 150 m3/s, tua bin phát điện là 800 m3/s, tổng cộng gần 1.000 m3/s nước sẽ đổ xuống hạ lưu. Chiều nay, nhà máy dự kiến tăng lượng xả qua đập tràn lên 300 m3/s khi lượng nước về hồ tăng lên 1.400-1.600 m3/s. Lượng nước xả có thể thay đổi trong thời gian tới để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu sông Đồng Nai và vận hành nhà máy.

Hồ Trị An xả lũ sáng 12/10. Ảnh: Thái Hà

Theo Công ty thủy điện Trị An, nguyên nhân việc xả lũ do lượng mưa lớn ở khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai (Lâm Đồng, Đăk Nông, Bình Phước, Bình Thuận...) thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ rất lớn. Đến nay, lưu lượng nước đổ về hồ trung bình 1.050 m3/s, đạt 61,6 m (cao trình an toàn đập là 62 m). Dự báo lượng nước tăng trong những ngày tới.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai yêu cầu các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và TP Biên Hòa có phương án gia cố bờ bao, ao nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng... để phòng tránh thiệt hại lũ có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, được xem là hồ thuỷ điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

Phước Tuấn