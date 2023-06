Hồ thủy điện tiếp tục thiếu nước trong 10 ngày tới

Lòng hồ thủy điện Thác Bà ở Yên Bái trơ đáy, ngày 8/6. Ảnh: Ngọc Thành

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, đến 2/6, dung tích bình quân các hồ chứa ở miền Bắc mới đạt 46,7% do với thiết kế. Nước thấp, xuống mực nước chết (mực nước tối thiểu để vận hành phát điện), 5 nhà máy thủy điện ở miền Bắc phải dừng phát điện ngày 8/6 gồm: Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang. Đây là nguyên nhân chính khiến miền Bắc mỗi ngày thiếu 30,9 triệu kWh và ngày cao nhất có thể 50,8 triệu kWh, phải cắt điện diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết có hai yếu tố dẫn tới tình trạng trên. Thứ nhất, ngay từ tháng 4, lượng mưa ở miền Bắc đã thiếu hụt khoảng 30-70% so với trung bình nhiều năm.

Thứ hai, năm nay nắng nóng diện rộng ở miền Bắc xuất hiện ngay từ tháng 4 với nhiều kỷ lục nhiệt độ được ghi nhận. Tại Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, mức nhiệt 41,4 độ C được ghi nhận vào ngày 22/3, cao hơn kỷ lục cũ năm 1996 tới 3,3 độ C; hay ở Tương Dương (Nghệ An) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử đo đạc tại Việt Nam là 44,2 độ C.

Mưa ít, nắng nóng sớm ngoài việc gây thiếu điện diện rộng, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc còn đang đối mặt với khô hạn. Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khoảng 5.000 ha cây trồng ở Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn bị thiếu nước, không cho thu hoạch hoặc giảm năng suất.