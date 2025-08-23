Hồ thủy điện, thủy lợi xả nước trước bão Kajiki

Đề phòng bão Kajiki gây mưa lớn, nhiều hồ thủy lợi, thủy điện tại miền Trung đang xả tràn để đảm bảo an toàn cho hồ, hạn chế nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du.

Tại Thanh Hóa, hồ thủy điện Cửa Đại lớn nhất tỉnh đã xả nước từ 14h hôm nay để đảm bảo an toàn trước khi bão Kajiki đổ bộ. Lưu lượng xả dự kiến tăng từ 1.200 m3/s đến 2.500 m3/s và có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ trong những ngày tới.

Hồ Cửa Đạt nằm trên sông Chu, có dung tích 1,45 tỷ m3 với diện tích mặt hồ rộng hơn 30 km2. Hồ Cửa Đạt có vai trò điều tiết lũ, cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 80.000 ha đất nông nghiệp thuộc vùng Nam, Bắc sông Chu và Nam sông Mã, cũng như cấp nước sinh hoạt, công nghiệp cho các xã phường lân cận.

Tại Nghệ An, theo công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, lúc 15h30 ngày 23/8, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (lớn nhất Bắc Trung Bộ, đóng ở xã Yên Na) vận hành điều tiết xả lũ với tổng lưu lượng 473 m3/s. Mực nước hồ hiện ở cao trình 191,84 m, thấp hơn 8,18 m so với mực nước dâng bình thường.

Nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả lũ Thủy điện Bản Vẽ xả nước chiều 23/8. Video: Hùng Lê

Trong quá trình vận hành, nếu lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ 1.000-1.200 m3/s hoặc mực nước trạm Con Cuông vượt báo động 1, nhà máy sẽ xả bằng đúng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước. Trường hợp lũ lớn với lưu lượng trên 1.200 m3/s hoặc mực nước tại Con Cuông, Chợ Tràng vượt báo động 2, thủy điện Bản Vẽ sẽ cắt, giảm lũ cho hạ du. Khi mực nước hồ có nguy cơ đạt cao trình 200 m, lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh dần để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Tại Hà Tĩnh, từ 9h ngày 24/8, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn 7 hồ chứa lớn gồm Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn và Tàu Voi. Lưu lượng xả dự kiến 5-120 m3/giây, thời điểm kết thúc căn cứ vào mưa bão và mực nước hồ. Động thái này nhằm ứng phó với bão Kajiki, được dự báo gây mưa lớn trên địa bàn 150-300 mm, có nơi trên 600 mm.

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh giải thích chủ động xả sớm sẽ giảm áp lực cho hồ chứa, hạn chế ngập lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài ra, nhiều hồ nhỏ như Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... cũng đã gần đạt cao trình ngưỡng tràn, nước sẽ tự chảy qua với lưu lượng 1-90 m3/giây khi mưa lớn.

Hiện mực nước hồ Tàu Voi là 14,13 m (5,43 triệu m3), Bộc Nguyên 17,39 m (14,94 triệu m3), Sông Rác 19,88 m (71,13 triệu m3), Khe Xai 22 m (7,1 triệu m3). Các hồ Thượng Sông Trí mực nước đạt 28,18 m (12,64 triệu m3), Đá Hàn 34,57 m (12,47 triệu m3) và Kim Sơn 94,85 m (13,31 triệu m3).

Hồ Bộc Nguyên trong một lần xả lũ vào năm 2024. Ảnh: Đức Hùng

Ở Quảng Trị, Xí nghiệp Thủy nông Vĩnh Linh xả nước đón lũ tại hồ Bảo Đài, xã Vĩnh Linh, dung tích hơn 25,5 triệu m3, mực nước cao hơn cao trình khoảng 30 cm. Lúc 8h ngày 23/8, trời nắng nhưng hồ vẫn xả với lưu lượng 100 m3/s, trong khi lượng nước về hồ hơn 11 m3/s.

Ông Lê Văn Ty, Giám đốc Xí nghiệp, cho biết tùy diễn biến mưa lũ và lượng nước đến hồ sẽ điều tiết theo thực tế, đảm bảo an toàn công trình, hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Toàn tỉnh có 272 hồ chứa thủy lợi, 413 đập dâng; hiện dung tích đạt 48-59% thiết kế. Các hồ có cống xả sẽ điều tiết qua cống, đập tràn khi mưa lớn.

Hồ Bảo Đài xả nước đón lũ sáng 23/8. Ảnh: Anh Long

TP Huế cùng ngày cũng ra công điện khẩn yêu cầu các hồ thủy lợi, thủy điện ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ, sông Truồi, đặc biệt là hồ Hương Điền, vận hành xả điều tiết, hạ mực nước đón lũ. Các đơn vị thủy lợi phối hợp địa phương mở cống, tiêu úng, bảo vệ lúa hè thu và vùng trũng thấp.

Ninh Bình, TP Huế, Quảng Trị cấm biển

TP Huế cấm biển từ 19h ngày 23/8, yêu cầu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước thời điểm này. Quảng Trị, Ninh Bình cấm biển từ 7h ngày 24/8, hoàn thành sơ tán dân và di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h cùng ngày.

Nghệ An và Hà Tĩnh chưa ban hành lệnh cấm biển, nhưng yêu cầu địa phương chủ động phương án ứng phó bão Kajiki. Các huyện, xã phải rà soát khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng để cảnh báo, hướng dẫn dân, đồng thời bố trí lực lượng sẵn sàng di dời hộ dân ở vùng nguy hiểm.

Tàu thuyền vào âu thuyền cửa Gianh trú tránh bão sáng 23/8. Ảnh: Đắc Thành

Quảng Trị yêu cầu hoàn thành sắp xếp neo đậu tàu thuyền trước 10h ngày 24/8. Đến trưa nay, tỉnh có 517 tàu thuyền với 2.136 lao động trên biển. Trong đó vùng biển ven bờ 116 tàu, 241 lao động; vịnh Bắc Bộ 226 tàu, 870 lao động; vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi 169 tàu với 984 lao động; vùng biển Lâm Đồng - Cà Mau 2 tàu, 11 lao động và vùng biển Bình Định - Bình Thuận 4 tàu, 30 lao động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay tâm bão Kajiki cách Hoàng Sa 300 km, sức gió cấp 9, giật 11, di chuyển hướng tây tây bắc 25 km/h. Dự báo ngày 25/8, bão mạnh cấp 12, giật 15 trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị rồi đi vào đất liền, suy yếu thành áp thấp ở Lào.

Một số đài quốc tế dự báo bão có thể đạt cực đại 126-130 km/h, tâm đổ bộ vào Nghệ An.

Đức Hùng - Đắc Thành - Lê Hoàng - Võ Thạnh