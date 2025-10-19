Hồ thủy điện lớn nhất TP Huế điều tiết nước đón mưa lớn

Trước dự báo mưa đặc biệt lớn 800-1.000 mm, ba hồ thủy điện và thủy lợi lớn ở Thừa Thiên Huế đã điều tiết nước về hạ du để bảo đảm an toàn.

Ngày 19/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế cho biết lưu lượng nước về hồ Hương Điền - công trình có dung tích lớn nhất với 820 triệu m3 - đạt 589 m3/s; hồ Bình Điền 216 m3/s; hồ Tả Trạch 286 m3/s. Để đón lũ, hồ Hương Điền đang xả 613 m3/s, hồ Bình Điền 506 m3/s và hồ Tả Trạch 180 m3/s.

Hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương. Ảnh; Võ Thạnh

Mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,21 m, cao hơn báo động một là 0,21 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức 2,73 m, thấp hơn báo động hai 0,27 m. Lũ từ thượng nguồn đổ về cùng mưa lớn khiến một số tuyến đường tại huyện Quảng Điền, Phong Điền ngập 30-100 cm. Tuyến tỉnh lộ 19A đoạn qua trụ sở công an xã Quảng Điền ngập 35 cm; đường Phò Nam B và Niêm Phò ngập sâu một mét; đường 71 đi thủy điện Rào Trăng 3, 4 đã được đóng và chốt chặn để đảm bảo an toàn.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, cho biết các hồ thủy điện và hồ thủy lợi ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ đang vận hành an toàn. Hiện mực nước hồ Hương Điền ở cao trình 54,81 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 3,2 m; hồ Bình Điền đạt 78,32 m, thấp hơn 6,7 m; hồ Tả Trạch ở mức 29,02 m, thấp hơn 16 m so với mực nước dâng bình thường.

Các địa phương đã được yêu cầu chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng đối phó nguy cơ lũ lớn và sạt lở.

Nhiều tuyến đường ở xã Quảng Điền hạ nguồn sông Bồ bị ngập. Ảnh: Thành Trần

Từ ngày 20/10, không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu gió đông và hoàn lưu bão Fengshen sẽ khiến khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to, biển động mạnh, gió cấp 6, giật cấp 7-8.

Võ Thạnh