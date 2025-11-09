Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng mức xả lũ gấp 3 lần

Do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, hồ thủy điện Trị An tăng lưu lượng xả gấp ba lần để bảo đảm an toàn thân đập.

14h ngày 9/11, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả 480 m3/s, gấp đôi sáng cùng ngày và gấp ba lần chiều qua. Với lượng nước qua tuabin 750–800 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du đạt 1.200–1.300 m3/s, thành mức cao nhất trong đợt xả lũ lần hai năm nay.

Hồ Thủy điện Trị An xả lũ trong đợt 1 năm nay vào tháng 10. Ảnh: Phước Tuấn

Theo công ty, lúc 13h hôm nay, lượng nước về hồ ở mức 1.280 m3/s. Tùy diễn biến thời tiết, mực nước hồ và hạ du sông Đồng Nai, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lượng xả. Việc tăng cường xả tràn nhằm điều tiết hồ, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời phục vụ phát điện, ngăn mặn, cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Cơ quan chức năng cảnh báo, việc xả lũ kết hợp triều cường có thể gây ngập cục bộ tại vùng thấp ven sông Đồng Nai; người dân cần chủ động ứng phó.

Trước đó ngày 21/10, hồ này tiến hành xả lũ đợt hai với lưu lượng xả 160m3/s, tổng lưu lượng nước về hạ lưu là từ 910 đến 980m3/s.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài phát điện, hồ đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn và điều tiết lũ cho hạ lưu.

Phước Tuấn