Hố sụt giữa lòng Hà Giang cho người ưa mạo hiểm

Hố sụt Mèo Vạc mới được các 'thổ địa du lịch' phát hiện, trở thành điểm thu hút khách ưa mạo hiểm.

Sở hữu cao nguyên đá và những cung đèo hiểm trở nhưng thơ mộng, Hà Giang mới đây lại gây chú ý trong cộng đồng yêu du lịch, đặc biệt là các phượt thủ, với hố sụt khổng lồ mới được phát hiện. Địa danh nằm cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 3 km, ẩn mình trên một ngọn đồi thông của thôn Tìa Chí Dừa, xã Giàng Chu Phìn.

Du khách chinh phục hố sụt. Ảnh: Giáp Văn Hải

Giáp Văn Hải (30 tuổi), được mệnh danh là "thổ địa du lịch" Hà Giang cùng với các travel blogger Hoàng Nam - Challenge Me, Nắng Cao Nguyên, lập kế hoạch khám phá Mèo Vạc để tìm những địa điểm nổi bật, có thể níu chân khách du lịch. Bằng cách dò bản đồ vệ tinh và bay drone, ba chàng trai vô tình phát hiện một hố sụt khổng lồ nằm cách thị trấn Mèo Vạc không xa. Ngay sau đó, những hình ảnh chụp từ bên dưới hố được Hải đăng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu du lịch và khám phá, nhận được nhiều lượt yêu thích và chia sẻ. Khi mới đăng tải, không ít người ngỡ rằng đây là hố sụt ở Quảng Bình và bất ngờ khi Hà Giang có một địa danh độc đáo như vậy.

Mô tả cảm xúc của mình khi chạm chân được xuống bên dưới hố sụt, Hải dùng hai từ "hạnh phúc". Địa điểm này còn hoang sơ nên anh phải dùng dây an toàn để có thể xuống hố. "Khi ở bên dưới và ngước nhìn lên, mình thấy thật nhỏ bé so với thiên nhiên. Điều này làm mình liên tưởng đến câu chuyện ếch ngồi đáy giếng. Nếu lần sau quay lại trải nghiệm, mình sẽ thử thách bản thân 24 tiếng dưới hố để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn", Hải chia sẻ. Anh cũng cho biết, trong quá trình khám phá cũng phát hiện ra nhiều hố sụt to nhỏ khác ở Hà Giang. Tuy nhiên theo anh, đây là hố có góc chụp đẹp và khám phá rất dễ dàng.

Vượt qua được mạo hiểm, du khách sẽ hưởng thành quả là những bức hình đẹp. Ảnh: Giáp Văn Hải

Người dân địa phương không biết hố sụt hình thành từ bao giờ, song họ thường hay xuống hố lấy cỏ về cho bò ăn. Thực vật bên dưới hố đa dạng, có nhiều cây dương xỉ khiến du khách cảm thấy như đang xuyên không, khám phá thời tiền sử. Khoảng trời lộ ra từ miệng hố đẹp như những thước phim điện ảnh. Vẻ hùng vĩ, lên ảnh ấn tượng của hố sụt đã khiến cộng đồng du lịch ngoài tên "Hố sụt Mèo Vạc", còn đặt cho địa danh này là "Hố tử thần", "Giếng trời Hà Giang"...

Hiện tại, địa danh này vẫn còn chưa được khai thác du lịch an toàn. Du khách muốn thử thách bản thân chỉ có thể đi theo đường mòn mà người dân hay đi để lấy cỏ cho bò, hoặc đu dây để xuống. Travel blogger Hoàng Nam ước tính, chiều sâu của hố đạt khoảng 38,5 m. Du khách đến chinh phục hố sụt cần lưu ý mang đủ đồ dùng bảo hộ, đi cùng những người có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hố sụt giữa lòng Hà Giang cho khách ưa mạo hiểm

