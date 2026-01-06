Hộ sinh làm đứt ngón tay trẻ sơ sinh khi cắt rốn

Trung QuốcGia đình sản phụ tại Giang Tô vừa gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm sau khi nữ hộ sinh vô tình cắt trúng ngón tay bé trai trong ca sinh mổ.

TheovRed Star Newsngày 5/1, anh Sheng (cha bệnh nhi) nộp hồ sơ lên Ủy ban Y tế địa phương đề nghị giám định sai sót y khoa đối với kíp trực Bệnh viện Nhân dân huyện Xuy Đài. Phía bệnh viện đề xuất thương thảo mức bồi thường sau khi trẻ bình phục hoàn toàn, nhưng gia đình kiên quyết đòi công bằng ngay lập tức trước sai phạm chuyên môn nghiêm trọng này. Hiện sức khỏe bé trai đã ổn định và đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật nối ngón tay.

Ngón tay của con trai Sheng bị cắt nhầm trong lúc nữ hộ sinh cắt dây rốn. Ảnh: Red Star News

Sự cố y khoa hy hữu xảy ra sáng 25/12/2025. Vợ anh Sheng sinh mổ lúc 10h30, tuy nhiên phải đến 12h cùng ngày, bác sĩ mới thông báo tin dữ. Nữ hộ sinh giải thích trong quá trình cắt dây rốn, bé trai "đột nhiên cử động" khiến cô thao tác sai, cắt nhầm vào ngón giữa bàn tay trái.

Ngay sau sự việc, Bệnh viện Nhân dân huyện Xuy Đài đã điều xe cấp cứu chuyển bệnh nhi lên tuyến trên. Trải qua hai lần chuyển viện, bé trai đến Bệnh viện Nhân dân số 9 Vô Tích trong tình trạng ngón tay "đứt lìa không hoàn toàn". Các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật nối lại phần chi bị tổn thương.

Đại diện cơ quan y tế địa phương xác nhận Bệnh viện Xuy Đài đang phối hợp điều trị và đã chi trả toàn bộ viện phí ban đầu. "Không ai mong muốn sự cố xảy ra", vị đại diện này cho biết.

Về phía gia đình, anh Sheng bày tỏ sự bức xúc khi một cơ sở y tế lớn lại để xảy ra sai lầm sơ đẳng. "Tôi không hiểu nổi tại sao họ lại cắt vào ngón tay đứa trẻ trong lúc cắt dây rốn", người cha nói.

Bình Minh (Theo HK01)