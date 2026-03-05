Ho ra máu kéo dài do khối phồng mạch máu hiếm gặp

Một bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi ho ra máu kéo dài, đến Vinmec Smart City được phát hiện khối phồng mạch máu lớn trong lồng ngực, nguy cơ vỡ đe dọa tính mạng.

Trước đó, bệnh nhân từng thăm khám tại nhiều cơ sở y tế với nghi ngờ lao phổi hoặc u phổi. Tuy nhiên, các xét nghiệm và sinh thiết đều không đưa ra chẩn đoán xác định.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Kết quả chụp CT lồng ngực cho thấy dấu hiệu bất thường liên quan các mạch máu lớn trong lồng ngực.

"Bệnh nhân có một khối giả phồng mạch máu rất lớn trong lồng ngực, nguy cơ vỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu vỡ, khả năng tử vong gần như chắc chắn", TS.BS Đặng Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City, cho biết.

TS.BS Đặng Quang Huy - Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City. Ảnh: Vinmec Smart City

Theo bác sĩ Huy, phẫu thuật là phương án điều trị duy nhất nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Khối phồng có thể vỡ ngay khi mở xương ức, gây mất máu ồ ạt và tai biến mạch não. Trên y văn thế giới, số ca bệnh tương tự được ghi nhận rất ít và chưa có phương pháp phẫu thuật nào là tiêu chuẩn, an toàn tuyệt đối.

Sau nhiều lần hội chẩn, ekip bác sĩ áp dụng phương pháp phẫu thuật đặc biệt nhằm bảo vệ não bộ trong quá trình mổ. Phương pháp này sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể kết hợp chủ động hạ thân nhiệt sâu, nhằm giảm tối đa nguy cơ khi khối giả phồng có thể vỡ trong lúc can thiệp.

Nhờ chuẩn bị kỹ và lựa chọn chiến lược phẫu thuật phù hợp, ca mổ diễn ra thành công. Bệnh nhân hồi phục tốt và tái khám sau bốn tháng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đây không phải lần đầu bác sĩ Huy đối mặt những ca bệnh mà ngay cả y văn thế giới cũng ít ghi nhận trong hành trình hơn 15 năm làm nghề. Tại Vinmec, ông cùng ekip đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật tim phức tạp: từ mổ cấp cứu mạch vành, động mạch chủ, đến phẫu thuật nội soi tim từ bệnh nhân trưởng thành đến trẻ nhỏ 2, 3 tuổi, phẫu thuật cho trẻ sơ sinh nặng 1,7 kg và cả những bệnh nhân lớn tuổi nhiều bệnh nền.

Dù đã trải qua nhiều ca khó, bác sĩ Huy vẫn coi những ca không có phác đồ chuẩn hay kinh nghiệm điều trị sẵn có là thử thách lớn nhất trong nghề y. "Áp lực lớn nhất không phải là kỹ thuật, mà là quyết định. Có những ca bệnh, chỉ cần lựa chọn sai một bước là không còn cơ hội sửa chữa", bác sĩ Huy chia sẻ.

TS.BS Đặng Quang Huy cùng đội ngũ thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi toàn bộ cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Vinmec Smart City

TS.BS Đặng Quang Huy từng là thủ khoa đầu vào hệ đào tạo bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội. Sau quá trình đào tạo bài bản trong và ngoài nước, ông tham gia xây dựng và phát triển chương trình phẫu thuật tim ít xâm lấn và nội soi tim - một hướng đi đầy thách thức tại Việt Nam vào thời điểm bấy giờ. Phẫu thuật nội soi tim đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại, quá trình học tập, nghiên cứu dài và một ê-kíp được đào tạo đồng bộ.

Ở cương vị mới Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Vinmec Smart City, bác sĩ Huy chú trọng chuẩn hóa quy trình, đào tạo đội ngũ kế cận và xây dựng hệ thống làm việc bền vững. Theo bác sĩ, nền tảng của một trung tâm tim mạch hiện đại không chỉ nằm ở một cá nhân hay hệ thống máy móc, mà ở năng lực chuyên môn và sự phối hợp của cả đội ngũ trong xử trí các ca bệnh phức tạp.

Trên cơ sở đó, bác sĩ Huy đặt mục tiêu đưa Vinmec Smart City từng bước chinh phục các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn trên thế giới, chưa được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam như phẫu thuật tim hybrid, phẫu thuật nội soi tim có hỗ trợ robot, hướng tới tiệm cận các chuẩn mực điều trị của những trung tâm tim mạch hàng đầu khu vực. Ông cũng theo đuổi cách làm nghề thận trọng, kỷ luật, không chấp nhận lối mòn. Điều này là động lực giúp ông đi tìm lời giải cho những ca phẫu thuật tim "chưa có câu trả lời".

Thế Đan