Hồ Quỳnh Hương mê mỹ phẩm thuần chay

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chuyển qua sử dụng các sản phẩm dưỡng da thuần chay cách đây 5 năm vì thích các thành phần lành tính, tinh giản.

Khái niệm "thuần chay" dùng để chỉ những loại mỹ phẩm không chứa bất kỳ thành phần nào từ động vật và không thử nghiệm trên động vật. Mỹ phẩm thuần chay được xem đã tạo ra sự thay đổi lớn trong xu hướng làm đẹp hiện đại. Hồ Quỳnh Hương biết đến khái niệm này từ năm 2016 và gắn bó đến nay. Các sản phẩm làm đẹp của cô, từ dưỡng da mặt cho đến dầu gội, sữa tắm đều có thành phần từ thiên nhiên như cam thảo, dâu tằm, trà xanh... Trong khi mỹ phẩm thông thường chứa sáp ong, mỡ động vật, dầu gan cá mập, dịch ốc sên, nhau thai cừu...

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cho biết cô chuyển sang dùng mỹ phẩm thuần chay bởi có làn da dễ kích ứng, ngoài ra còn vì tình yêu động vật và môi trường. Ảnh: nhân vật cung cấp

Ca sĩ nói: "Da tôi khá nhạy cảm, dễ kích ứng. Mỗi lần trang điểm đi diễn, tôi thường bị nổi mụn dù đã tẩy trang sạch sẽ. Mỹ phẩm thuần chay giúp làm dịu da, giảm sưng tấy và phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra, là một người ăn chay, tôi thích các sản phẩm thân thiện với môi trường và động vật".

Quy trình dưỡng da của cô gồm các bước: Rửa mặt - Tẩy tế bào chết - Toner - Serum - Kem dưỡng ngày hoặc đêm - Kem chống nắng (buổi sáng). Cả bộ mỹ phẩm của cô có giá chưa đến bốn triệu đồng, trung bình mỗi món từ 300.000 - 400.000 đồng. Hồ Quỳnh Hương nói cô sử dụng mỹ phẩm dưới sự tư vấn của chuyên gia da liễu, chọn lọc rất kỹ thành phần. Sau vài năm sử dụng, cô thấy da mình sạch, khỏe hơn. Bên cạnh đó, cô yên tâm sử dụng lâu dài mà không sợ da bị xuống cấp bởi các thành phần không chứa hóa chất, phụ gia độc hại.

Theo Hồ Quỳnh Hương, bất lợi lớn nhất của mỹ phẩm "thuần chay" là các hoạt chất tự nhiên chậm đem lại hiệu quả, vì vậy phải kiên trì sử dụng. Ngoài ra, thời hạn sử dụng ngắn khiến chúng không dễ cạnh tranh so với mỹ phẩm thông thường.

Sản phẩm thuần chay đa dạng, gồm các loại sửa rửa mặt, xà bông, tẩy tế bào chết... có thành phần tự nhiên, không thí nghiệm trên động vật. Ảnh: Instagram Mumma

Theo tạp chí Vegan Life, sản phẩm chay an toàn và phù hợp với nhiều loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhờ sử dụng các chiết xuất thực vật từ hoa, quả, lá, thân cây, rễ các loài thảo dược... Ngoài ra, loại mỹ phẩm này còn được ưa chuộng bởi những người yêu lối sống xanh, tmuốn bảo vệ động vật và môi trường.

Theo biên tập viên làm đẹp Nicky Khánh Ngọc, để được đánh giá là mỹ phẩm thuần chay, sản phẩm phải được xác nhận bởi các tổ chức PETA, Vegan Action hoặc The Vegan Society. Trên bao bì những sản phẩm này thường có logo "vegan" để dễ dàng phân biệt. Một số thương hiệu mỹ phẩm thuần chay phổ biến trên thế giới gồm: Sukin, The Body Shop, The Ordinary, Dear, Klair, Mamonde...

