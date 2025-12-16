Hồ nước từ kỷ băng hà tái xuất hiện ở Thung lũng Chết

MỹThung lũng Chết ghi nhận lượng mưa mùa thu kỷ lục, khiến hồ Manly cổ xưa hình thành trở lại, dù mực nước rất nông.

Thung lũng Chết, một phần của sa mạc Mojave trải dài qua California và Nevada (Mỹ), vốn nổi tiếng với nắng nóng cực đoan. Nhưng vài tuần qua, nơi đây lại phá kỷ lục về lượng mưa thay vì nhiệt độ cao. Theo số liệu thống kê, Thung lũng Chết trải qua mùa thu (tháng 9-11) ẩm ướt nhất lịch sử, với lượng mưa đạt 6,12 cm. Khu vực này cũng ghi nhận tháng 11 ẩm ướt nhất từ trước đến nay, với lượng mưa 4,47 cm, vượt qua kỷ lục trước đó là 4,32 cm.

So với nhiều nơi khác, con số này không quá lớn. Nhưng lượng mưa trung bình hàng năm ở Thung lũng Chết, một trong những nơi khô hạn nhất hành tinh, chỉ dưới 5 cm. Vì vậy, khu vực này đã nhận lượng mưa gần bằng cả năm chỉ trong khoảng một tháng.

Nhờ lượng mưa kỷ lục, hồ Manly xuất hiện trở lại, dù chỉ một phần. Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) cho biết, mực nước hiện tại "không cao quá giày" ở đa số vị trí. Những năm qua, hồ Manly cũng tái hình thành vài lần trong thời gian ngắn sau các đợt mưa lớn, ví dụ khi bão Hilary quét qua năm 2023.

Hồ nước xuất hiện tại bồn địa Badwater. Ảnh: NPS/S.Sanford

Nằm trong bồn địa Badwater - điểm thấp nhất Bắc Mỹ - của Thung lũng Chết, hồ Manly được cung cấp nước từ băng và các con sông chảy qua dãy núi Sierra Nevada. Vào thời hoàng kim cách đây 128.000-186.000 năm, hồ Manly trải dài gần 161 km và có thể từng sâu hơn 300 m. Tuy nhiên, nó đã không còn tồn tại ở dạng ổn định suốt hơn 10.000 năm, khi những tác động của kỷ băng hà cuối cùng biến mất.

Thời tiết bất thường cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự phát triển của hoa dại mùa xuân ở Thung lũng Chết. Mưa hữu ích cho thực vật phát triển, nhưng đó chỉ là một trong nhiều yếu tố. Năm 2016, những cơn giông bão kèm mưa lớn gây ra hiện tượng nở rộ hiếm thấy của hàng triệu bông hoa dại ở Thung lũng Chết. NPS vẫn chưa chắc chắn lượng mưa kỷ lục tháng 11 ảnh hưởng thế nào đến mùa hoa nở năm tới.

NPS chưa nêu chi tiết về lý do thời tiết bất thường, nhưng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang khiến nhiều kỷ lục trên thế giới bị phá vỡ. Giới chuyên gia dự đoán, các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn khi hành tinh ấm lên.

Thu Thảo (Theo Science Alert, Guardian)