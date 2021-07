Hồ nước nóng bất thường vì 'đào' Bitcoin

MỹNhiệt độ của Seneca - hồ nước lớn nhất trong quần thể hồ Finger ở ngoại ô New York - đã tăng bất thường thời gian qua do việc khai thác Bitcoin.

"Hồ nước ấm đến mức tôi cảm thấy như đang ở trong một bồn tắm nước nóng", Abi Buddington, một cư dân sống gần hồ Seneca cho biết.

Theo những người dân sống xung đó, nhiệt độ nước tại đây đã tăng cao trong mùa hè do các hoạt động sản xuất điện ở Greenidge Generation. Các nhà máy điện của Greenidge Generation được xây dựng xung quanh hồ, sản xuất điện bằng khí đốt nhưng không phải để cung cấp điện cho thành phố mà là các hoạt động khai thác Bitcoin.

Hồ Seneca được đánh giá có vẻ đẹp thơ mộng. Ảnh: LightRocket.

Nhà máy khai thác Bitcoin của Greenidge chứa ít nhất 8.000 máy đào và đang tiếp tục lắp đặt thêm. Điều này đồng nghĩa lượng điện sắp tới tăng mạnh hơn nữa để phục vụ cho "trâu cày". Nhiều người dân lo ngại hành động này sẽ khiến không chỉ nhiệt độ hồ Seneca tiếp tục tăng, mà còn khiến không khí nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhà máy điện của Greenidge hiện nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của Cục Bảo tồn môi trường New York. Nhà máy này được phép hút trên 500 triệu lít nước và thải ra số lượng nước tương tự mỗi ngày, chủ yếu làm mát các hệ thống. Nước thải ra có thể nóng tới 108 độ C vào mùa hè và 86 độ C vào mùa đông, theo các tài liệu NBC News thu thập được.

Nhà máy điện của Greenidge từng sản xuất điện cho dân sinh, nhưng đã chuyển sang khai thác Bitcoin từ 2019 do lợi nhuận cao hơn. Theo số liệu của tổ chức môi trường Earth Justice, lượng khí thải carbon dioxide và nito oxit của nhà máy đã tăng gấp 10 lần giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 12/2020.

Các hoạt động của Greenidge đang khiến nhiều nhà hoạt động về môi trường lo ngại. Judith Enck, cựu quản lý khu vực của Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nói rằng New York sẽ không đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính nếu Greenidge tiếp tục khai thác Bitcoin. Mandy DeRoche, luật sư của Earth Justice, cho rằng chính quyền New York không nên gia hạn giấy phép hoạt động mới cho Greenidge. Giấy phép cũ dự kiến hết hạn vào tháng 9.

Trong khi đó, Jeff Kirt, CEO Greenidge khẳng định rằng các hoạt động khai thác Bitcoin của công ty đã được cơ quan quản lý của liên bang cấp phép. Công ty cũng cho biết sẽ cải thiện các vấn đề môi trường, trong đó giảm và tiến tới không dùng khí đốt để sản xuất điện.

Bảo Lâm (theo Business Insider)