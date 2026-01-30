Hồ Ngọc Hà và dàn sao dự buổi chiếu phim điện ảnh Gucci

Hà Hồ cho biết ấn tượng với mức độ đầu tư "khủng" của hãng thời trang Italy tại thị trường Việt, nhất là tạo "cinema (rạp phim) riêng của Gucci" tại không gian nghệ thuật TDX Ice Factory chỉ để chiếu phim The Tiger.

"Trước sự hòa quyện giữa thời trang và điện ảnh, tôi thấy vinh dự, thích không gian sang trọng, ấm áp này", Hà Hồ cho hay.