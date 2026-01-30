Hồ Ngọc Hà và dàn sao dự buổi chiếu phim điện ảnh Gucci

Dàn sao Việt diện các thiết kế của thương hiệu Italy đi xem phim nghệ thuật The Tiger. Từ trái sang: chuyên gia trang điểm Võ Nguyên Giáp, Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Thúy Ngân, Châu Bùi và đạo diễn Trần Thành Trung. Sự kiện cũng đánh dấu màn chào sân của bộ sưu tập La Famiglia - Spring Summer 2026, hướng đến “kỷ nguyên sáng tạo đột phá” của Gucci dưới thời Giám đốc sáng tạo Demna.
Hà Hồ phối đầm suông họa tiết lồng hai ký tự GG, nhấn vào chi tiết lông ở ống tay, phối túi xách mini. Ca sĩ đánh giá các đồng nghiệp mặc đẹp, tỏa sáng, "trang phục đậm chất di sản thương hiệu". Nhiều năm nay, Hồ Ngọc Hà giữ vai trò Friend of House (bạn thân thương hiệu) Gucci tại Việt Nam.
Hà Hồ cho biết ấn tượng với mức độ đầu tư "khủng" của hãng thời trang Italy tại thị trường Việt, nhất là tạo "cinema (rạp phim) riêng của Gucci" tại không gian nghệ thuật TDX Ice Factory chỉ để chiếu phim The Tiger.
"Trước sự hòa quyện giữa thời trang và điện ảnh, tôi thấy vinh dự, thích không gian sang trọng, ấm áp này", Hà Hồ cho hay.
Đồng quan điểm duy mỹ của đàn chị Hà Hồ, diễn viên Thúy Ngân đánh giá cao cách Gucci kết nối thời trang và cá tính con người, mỗi bộ sưu tập mới luôn đặc biệt. Cô cho rằng mỗi thiết kế đều phản chiếu rõ bản sắc riêng của người mặc.
"Bộ cánh tôi đang diện do Gucci chọn, thể hiện cá tính diễn viên. Tôi thích cách thương hiệu thấu hiểu hình ảnh nghệ sĩ, giúp mỗi người tự tin thể hiện nhiều cá tính nhân vật qua trang phục", Thúy Ngân nói thêm.
Ninh Dương Lan Ngọc thu hút ống kính với phong cách quý cô cổ điển, phối áo khoác đỏ rực rỡ với kính mát và khăn trùm đầu đặc trưng.
Fashionista Châu Bùi kết hợp đầm kiểu dáng thanh lịch với boots cổ cao, túi đeo vai họa tiết đồng điệu.
Trong khi đó, Bùi Lan Hương lăng xê phong cách ma mị với đồ đơn sắc Gucci.
Bên cạnh dàn sao nữ, nhiều nghệ sĩ nam cũng ủng hộ phim mới của thương hiệu gồm: Liên Bỉnh Phát (phải), Hứa Vỹ Văn, Song Luân (trái), Quốc Anh, Thiên Minh, Trần Ngọc Vàng.
Hurrykng lăng xê mốt phanh ngực với sơ mi trắng, túi đeo vai. Sau buổi chiếu, anh và đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung trò chuyện về nội dung phim, nghệ thuật và hoạt động sắp tới.
Qua phim điện ảnh The Tiger của cặp đạo diễn Spike Jonze và Halina Reijn, Gucci khéo lồng ghép, quảng bá bộ sưu tập La Famiglia. Các thiết kế nghiên cứu sâu về "Gucciness" - yếu tố cốt lõi của thương hiệu, đề cao vẻ táo bạo, gợi cảm và xa hoa, tạo ngôn ngữ thẩm mỹ chung, kết nối mọi cá nhân trong cộng đồng sáng tạo toàn cầu.
Đông Vệ
Ảnh: Gucci