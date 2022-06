Hồ Ngọc Hà tình tứ bên Kim Lý tại đêm tiệc mùa hè

Hồ Ngọc Hà tay trong tay không rời với Kim Lý tại sự kiện âm nhạc - sức khỏe “The Drip Summer Party”.

Hồ Ngọc Hà khoe đường cong trong bộ bodysuit đính đá, còn Kim Lý diện suit lịch lãm tới dự sự kiện. Suốt đường đi, cặp vợ chồng nắm tay nhau, tạo dáng tình tứ khi chụp hình. Hồ Ngọc Hà nói đây là thời điểm cô thấy viên mãn, hạnh phúc nhất.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nắm tay tại sự kiện. Ảnh: Thành Luân

Sự kiện "The Drip Summer Party - Kỷ nguyên Năng lượng sống" do hệ thống Phòng khám đa khoa Drip Hydration phối hợp cùng T Production tổ chức vào ngày 12/6. Trong đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà biểu diễn các ca khúc: Khi mình yêu, Paroles, Bang bang. Trong khi đó dưới khán đài, Kim Lý chăm chú theo dõi và cổ vũ vợ. Chia sẻ về bữa tiệc, Hồ Ngọc Hà cho biết cô ấn tượng về thiết kế lấy cảm hứng từ vùng biển nhiệt đới từ màu sắc, cách trang trí đến bể bơi bên sân khấu. Kim Lý cũng hào hứng cùng vợ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ trong không gian sôi động mùa hè.

Cặp vợ chồng quấn quýt không rời. Ảnh: Thành Luân

Ngoài ra, dàn sao gồm ca sĩ Uyên Linh, Trọng Hiếu, Dennis Đặng, người mẫu Lê Thúy cũng tham dự đêm nhạc. Hồ Ngọc Hà thể hiện sở trường với các ca khúc trữ tình, sâu lắng, còn Uyên Linh, Trọng Hiếu khuấy động không khí với những bài hát sôi nổi.

The Drip Summer Party là sự kiện âm nhạc và sức khỏe do T Production thực hiện, được tổ chức tại khách sạn Saigon New World Hotel. Sự kiện giới hạn 100 khách mời là những người nổi tiếng, doanh nhân và chuyên gia về y tế sức khỏe, tìm hiểu về phương thức làm đẹp truyền vi chất. Hồ Ngọc Hà cho biết sau nhiều lần sử dụng dịch vụ truyền vi chất, cô cảm thấy tóc, da cải thiện khá rõ.

Trọng Hiếu, Uyên Linh biểu diễn trong đêm nhạc. Ảnh: Thành Luân

Bà Narci Trịnh - CEO Drip Hydration, cho biết công ty đưa dịch vụ làm đẹp này về Việt Nam vì muốn khuyến khích lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng động.

Drip Hydration là chuỗi Phòng khám đa khoa quốc tế ra đời tháng 1/2016 tại California. Trong 6 năm, Drip trở thành hệ thống phòng khám quốc tế lớn mạnh với gần 50 chi nhánh tại: Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Peru, Mexico, Nam Phi... và chính thức có mặt tại Việt Nam vào tháng 6/2022.

Châu Vũ