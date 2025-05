Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh làm mới 'Tình đầu quá chén'

Cả hai có hai màn song ca khuấy động sân khấu gồm Nỗi nhớ đầy vơi và Tình đầu quá chén - Catch Me If You Can. Ngoài hát, hai ca sĩ còn có màn vũ đạo sôi động cùng vũ đoàn Bước nhảy. Khán giả phấn khích đứng lên hòa giọng cùng đôi ca sĩ. Một số người còn mang theo chiếc kèn vuvuzela thường dùng trong cổ động bóng đá để hưởng ứng tiết mục.

Cả hai có hai màn song ca khuấy động sân khấu gồm Nỗi nhớ đầy vơi và Tình đầu quá chén - Catch Me If You Can. Ngoài hát, hai ca sĩ còn có màn vũ đạo sôi động cùng vũ đoàn Bước nhảy. Khán giả phấn khích đứng lên hòa giọng cùng đôi ca sĩ. Một số người còn mang theo chiếc kèn vuvuzela thường dùng trong cổ động bóng đá để hưởng ứng tiết mục.

Hà Hồ, Noo Phước Thịnh hát "Tình đầu quá chén - Catch Me If You Can"

Catch Me If You Can. Video: Hoàng Dung

Tiết mục Tình đầu quá chén -

Hai ca khúc có giai điệu catchy (bắt tai, dễ nghe, dễ nhớ), mang đậm màu sắc âm nhạc của Quang Hùng MasterD.