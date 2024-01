Hồ Ngọc Hà đầu tư tiết mục cho gala Ngôi sao của năm 2023

Hồ Ngọc Hà sẽ vừa đàn vừa hát hit "Cô đơn trên sofa" ở sân khấu gala Ngôi sao của năm 2023, ngày 6/1 tại TP HCM.

Ca sĩ cho biết đang bàn bạc ý tưởng với đạo diễn để mang tới tiết mục tạo điểm nhấn. Hồ Ngọc Hà sẽ trình diễn bản hit Tăng Duy Tân phát hành năm 2023. Đạo diễn Trần Thành Trung nói vừa đệm piano vừa hát trên sân khấu là phong cách biểu diễn Hồ Ngọc Hà muốn hướng đến thời gian tới.

MV "Cô đơn trên sofa" - Hồ Ngọc Hà MV "Cô đơn trên sofa" của Hồ Ngọc Hà, hút hơn 31 triệu view trên YouTube. Video: Nhân vật cung cấp

Êkíp Hồ Ngọc Hà cho biết những ngày cuối năm âm lịch, cô bận rộn nhiều sự kiện nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tham dự Ngôi sao của năm. Ca sĩ từng đồng hành sự kiện nhiều năm qua trong các vai trò như khách mời, thành viên Hội đồng chuyên môn. Năm 2012, Hồ Ngọc Hà được vinh danh "Mỹ nhân của năm" - hạng mục quan trọng thuộc khuôn khổ giải thưởng.

Hồ Ngọc Hà tại sự kiện hồi tháng 9/2023 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồ Ngọc Hà quê Quảng Bình, khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm, cô có nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM. Cô còn làm huấn luyện viên tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor.

Năm 2017, ca sĩ hẹn hò diễn viên Kim Lý sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Năm 2020, sau khi đăng ký kết hôn, họ đón song sinh một trai, một gái, đặt tên là Leon và Lisa. Người đẹp còn có một con trai riêng 13 tuổi (tên thân mật là Subeo, tiếng Anh là Henry). Ở tuổi 39, Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả khen sắc vóc ngày càng mặn mà.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố nhiều nghệ sĩ sẽ xuất hiện tại đêm gala. Ca sĩ Thu Phương mang đến bản mashup Xin lỗi - Lần cuối. Dàn "chị đẹp" gồm Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga sẽ tái hiện tiết mục Chị ngả em nâng, từng gây chú ý ở show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Phương Mỹ Chi hát Vũ trụ có anh - nhạc phẩm gây tiếng vang của cô trong năm 2023. Trong khi đó, MONO giữ kín thông tin về màn xuất hiện để tạo bất ngờ cho khán giả.

Từ trái qua gồm Uyên Linh, Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Trang Pháp và Quỳnh Nga sẽ hát chung tại gala Ngôi sao của năm 2023. Ảnh: Show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 6/1 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP HCM, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ. Giải thưởng Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức, bắt đầu từ năm 2012. Năm nay thông qua chủ đề "Unleashing", sự kiện tiếp tục ghi dấu, tôn vinh các nghệ sĩ đã không ngừng khám phá, phát triển, thể hiện tài năng, góp phần đổi mới ngành giải trí. Chương trình gồm 11 giải thưởng chia đều cho hai nhóm hạng mục: Nghệ thuật và Giải trí. Trong đó giải thưởng Hiện tượng của năm và Nhân tố truyền cảm hứng là điểm mới năm nay, được bình chọn và đánh giá 100% bởi Hội đồng chuyên môn.

Hạng mục giải trí bao gồm giải thưởng Mỹ nhân của năm, Cặp đôi của năm, Hot Kid, Hot Mom được bình chọn bởi 60% của độc giả và 40% từ Hội đồng chuyên môn.

