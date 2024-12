Hồ Ngọc Hà, Chi Pu sẽ biểu diễn ở 'Ngôi sao của năm 2024'

TP HCMHà Hồ, Chi Pu, Trang Pháp và dàn "Anh trai say hi" sẽ lần đầu ra mắt một số tiết mục ở gala "Ngôi sao của năm", ngày 18/12.

Hồ Ngọc Hà mang ca khúc mới nhất Cây đèn thần (Trid Minh sáng tác, Wokeup và DuongK phối khí) lên sân khấu sự kiện. Ca sĩ cho biết dành nhiều thời gian bàn bạc ý tưởng với đạo diễn để tiết mục có điểm nhấn.

Dù lịch trình cuối năm dày, Hà Hồ nói hạnh phúc khi dành thời gian dự lễ trao giải và trình diễn. Nghệ sĩ từng đồng hành các mùa giải của Ngôi Sao trong nhiều năm qua ở nhiều vai trò như khách mời, thành viên Hội đồng chuyên môn. Cô cũng từng được vinh danh ở giải Mỹ nhân của năm vào năm 2012 - hạng mục nhận được sự quan tâm của khán giả tại giải thưởng.

Hồ Ngọc Hà (trái) và Chi Pu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chi Pu với sự hỗ trợ của vũ đoàn Bước Nhảy sẽ trình diễn nhạc phẩm Finding You (Hứa Kim Tuyền sáng tác). Năm ngoái, cô có chiến thắng hạng mục Mỹ nhân của năm. Theo người đẹp, giải thưởng góp phần là động lực để cô và nhiều đồng nghiệp thêm cảm hứng, niềm tin phát triển sự nghiệp, tạo ra những sản phẩm giải trí chất lượng, phục vụ nhu cầu của khán giả.

Bên cạnh đó, ca sĩ Trang Pháp kết hợp rapper Hà Lê thể hiện ca khúc mở màn do cô viết cho sự kiện có tên Hành trình lung linh. Đồng thời, nhiều nữ ca sĩ và dàn mỹ nam của show Anh trai say hi gồm: Hùng Huỳnh, Quân AP, Đức Phúc, Erik cũng góp mặt với một tiết mục. Tên bài hát được họ giữ bí mật đến khi chương trình bắt đẩu với mong muốn tạo bất ngờ cho người xem.

Ngôi sao của năm 2024 diễn ra đúng kỷ niệm 20 năm thành lập Ngôi Sao,mang chủ đề Symbiosis - Sự cộng sinh, tôn vinh mối gắn kết giữa chuyên trang, độc giả, giới nghệ sĩ và các doanh nhân. Chương trình diễn ra tại Trung tâm hội nghị - Sự kiện thế hệ mới Thiskyhall Sala, TP HCM, quy tụ nhiều tên tuổi như: ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hương Giang, Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, siêu mẫu Minh Tú, vợ chồng diễn viên Tiến Luật - Thu Trang.

Bốn nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Võ Công Khanh, Chung Thanh Phong sẽ giới thiệu trang phục thực hiện riêng, tôn vinh những giá trị Ngôi Sao theo đuổi.

Hơn một tháng qua, khán giả tham gia bầu chọn cho các hạng mục: Mỹ nam của năm, Mỹ nhân của năm, Hot Mom/Dad & Kid, Anh trai tài năng, Hiện tượng giải trí. Ban tổ chức đóng cổng bình chọn vào 23h59 ngày 10/12.

Trailer 'Ngôi sao của năm 2024' Trailer "Ngôi sao của năm 2024" - sự kiện quy tụ hơn 200 gương mặt showbiz và nhiều doanh nhân. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ngôi sao của năm ra đời năm 2012, là sự kiện bình chọn thường niên của Ngôi Sao, thuộc báo điện tử VnExpress. Giải thưởng nhằm góp phần ghi nhận và tôn vinh những cống hiến nổi bật của giới nghệ sĩ biểu diễn trong năm - họ là những gương mặt được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Qua hơn một thập niên, Ngôi sao của năm được xem là sự kiện uy tín và được showbiz mong đợi vào mỗi dịp cuối năm.

Poster sự kiện kỷ niệm sinh nhật tuổi 20 của "Ngôi sao". Ảnh: Ngôi sao

Hoàng Dung