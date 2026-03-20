Hộ lan cao tốc đâm xuyên ôtô vì tài xế buồn ngủ

IndonesiaChiếc MPV chệch lái và bị barie đâm xuyên từ trước ra sau, trong khi hai ôtô chạy sát ngay phía sau suýt lao thẳng tới.

Nhiều ôtô cùng chạy tốc độ cao trên đường cao tốc Trans-Java ngày 18/3. Xe gắn camera hành trình chạy làn ngoài cùng bên phải sát sau một xe khác.

Hai ôtô suýt bị barie đâm xuyên táo vì bám đuôi nhau Video: Autonet Magz

Chiếc Toyota Avanza đang chạy ở làn giữa đột nhiên chệch lái sang phải, đâm vào barie và bị thanh kim loại xuyên từ trước ra sau. Tài xế của hai ôtô đang nối đuôi nhau may mắn tránh kịp, không đâm thẳng vào xe vừa gặp nạn. Tài xế xe Avanza bị nghi ngờ đã ngủ gật. May mắn không có thương vong.

Ít ngày qua, hàng triệu người Indonesia di chuyển khắp đất nước để ăn mừng lễ Eid al-Fitr, còn gọi là "mudik", lễ hội quan trọng của người Hồi giáo mừng kết thúc tháng Ramadan.

Một chuyên gia về an toàn giao thông và là thành viên của ban chính sách và vận động giao thông thuộc ban an toàn giao thông của Hiệp hội Xe máy Indonesia (IMI), cho biết các tài xế phải duy trì và kiểm soát tốc độ, đặc biệt là trong điều kiện mệt mỏi của chuyến đi đường dài.

Chuyên gia cũng nêu bật tình trạng của hộ lan đường cao tốc thu phí. Ông cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) trước đây đã bày tỏ lo ngại về các cạnh sắc nhọn của hộ lan. Ông nói sẽ tốt hơn nếu lan can được uốn cong.

Hiện trường ôtô đâm barie Hiện trường ôtô bị barie đâm xuyên. Video: Info Jateng

Mỹ Anh (theo Asatu)